FRANKFURT (dpa-AFX) - In den ersten vier Monaten des Jahres sind in Deutschland weniger Fahrräder verkauft und hergestellt worden. Der Absatz ging bis Ende April mit 1,45 Millionen Rädern um rund 10 Prozent zurück, wie der Industrieverband ZIV zum Auftakt der Leitmesse Eurobike (3.-7. Juli) in Frankfurt berichtet. Vor allem herkömmliche Fahrräder verkauften sich mit 650.000 Einheiten um fast 20 Prozent schlechter als im gleichen Vorjahreszeitraum, während die teureren und wirtschaftlich wichtigeren E-Bikes mit 800.000 Stück nahezu konstant blieben.

Noch deutlicher sind die Produktionszahlen der Hersteller geschrumpft, da aus den Vorjahren noch erheblichen Restbestände im Handel verfügbar waren. 970.000 Stück bedeuteten einen Rückgang um fast 18 Prozent über alle Fahrradtypen. Er sehe dennoch die Möglichkeit, dass 2024 noch zu einem ganz normalen Jahr mit einem Umsatz von 4,3 Millionen Bikes werden könne, sagte ZIV-Geschäftsführer Burkhard Stork. Nach wie vor gebe es eine gesunde Nachfrage und hohes Wachstumspotenzial.