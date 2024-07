Pulnovo Medical kündigt erste Rekrutierung in Portugal für globale klinische Studie der PADN-Technologie zur Behandlung von pulmonaler Hypertonie in Verbindung mit Linksherzinsuffizienz an SHANGHAI, 2. Juli 2024 /PRNewswire/ - Pulnovo Medical Limited, ein weltweit anerkannter Gerätepionier in der Behandlung von pulmonaler Hypertonie (PH) und Herzinsuffizienz (HF), freut sich, den erfolgreichen Beginn und die Aufnahme der ersten zwei …