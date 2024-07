NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach einem Vergleich seiner Schätzungen mit dem Konsens auf "Hold" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Für 2024 seien die Konsensschätzungen auf einem vernünftigen Niveau, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das Folgejahr liege der Analystenschnitt aber etwas zu hoch. Er selbst gehe 2025 vorsichtiger an den Spirituosenkonzern heran./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 07:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2024 / 07:58 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 29,16EUR auf Tradegate (02. Juli 2024, 15:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m