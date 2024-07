In den USA gehen Ökonomen derzeit mehrheitlich von einer weichen Landung (Soft Landing) der Wirtschaft aus. Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession ist demnach sogar auf nur 32 Prozent gesunken. Die Börse hat dieses Szenario bereits vorweggenommen und der S&P 500 Index zuletzt sogar ein neues Allzeithoch markiert.

1. Inverse Zinskurve

Ein bedeutender Hinweis für eine bevorstehende Rezession sind auf dem Kopf stehende Anleiherenditen. Dies bedeutet, dass sie wie aktuell in den USA bei kurzlaufenden höher als bei langlaufenden Staatsanleihen notieren. Historisch betrachtet tritt eine Rezession meist kurz nach einer Zinskurvennormalisierung ein. Somit könnte sie in den USA immer noch vor uns liegen.

2. Hohe Aktienmarktbewertung

Hinzukommt, dass amerikanische Aktien derzeit im langfristigen Vergleich sehr hoch bewertet sind. So notiert das Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis derzeit bei 35,65 und damit höher als vor dem Crash 1929. Da der Mittelwert bei 15,98 liegt, ist eine Kurshalbierung somit nicht ausgeschlossen.

Auch der Warren-Buffett-Indikator (Marktkapitalisierung zu Wirtschaftsleistung) notiert weiterhin über dem langfristigen Mittelwert.

3. Steigender Protektionismus

Die Globalisierung hat auch in den USA zu einer Auslagerung der Produktion vieler Güter ins Ausland geführt. Doch nun bahnt sich zwischen den USA und China immer deutlicher ein Konflikt an. Steigende Zölle oder auch der Versuch, die Produktion zurückzuholen, gehen mit steigenden Preisen (Inflation) einher, die die Wirtschaft zunächst belasten würden.

4. Zunehmende Verschuldung

Steigende Schulden sind nicht bedrohlich, solange die Wirtschaftsleistung mithalten kann. Doch in den USA ist das Verhältnis der Schulden zur Wirtschaftsleistung insbesondere seit 2007 (vor der Finanzkrise) bis heute von damals 63 Prozent auf heute 123 Prozent gestiegen. Maßnahmen, diese Quote wieder zu senken, könnten die Wirtschaft belasten. Steigt die Verschuldung hingegen weiter, könnte das Vertrauen in US-Anleihen sinken.

5. Rückläufige Geldmenge

Die amerikanische Zentralbank hat zuletzt die Geldmenge gekürzt, um so der Inflation zu begegnen. Doch dies führt zu einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums, das im ersten Quartal 2024 nur noch 1,4 Prozent betrug.

Fazit Crash-Warnzeichen

Eine Rezession ist den USA somit immer noch wahrscheinlich. Wie stark sie ausfallen wird, ist allerdings offen. Warren Buffett kauft deshalb aktuell vermehrt Staatsanleihen. Etwas Krisenvorsorge könnte somit nicht schaden.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion