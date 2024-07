Mit einem Plus von 109 Prozent seit dem Jahreswechsel hat das Papier sogar den lange Zeit in Führung liegenden Top-Performer Rheinmetall von der Spitze verdrängt. Der kommt auf eine Kurswertsteigerung von immerhin 68 Prozent.

Die Aktie von Siemens Energy , der inzwischen eigenständigen Kraftwerkssparte von Siemens , hat sich in diesem Jahr hervorragend entwickelt.

Siemens Energy erneut auf dem Spitzenplatz

Am Dienstag handelte Siemens Energy erneut sehr stark und belegte mit einem Plus von 3,8 Prozent zum Handelsschluss die Pole Position im deutschen Leitindex DAX.

Grund für die Kursgewinne war ein Bericht der Financial Times, wonach das Unternehmen in den kommenden Jahren mit mehr als 10.000 neuen Mitarbeitenden plant, um die Nachfrage nach Netz- und Kapazitätsausbau in der Energieinfrastruktur bedienen zu können.

Kaufsignal wartet noch auf seine Bestätigung

Die Aktie hat ihre vor zwei Wochen gestartete Erholung dadurch fortsetzen können, nachdem das Papier von seinem bisherigen Jahreshoch bei 27,01 Euro zurückgesetzt hatte. Dieser Stand markierte gleichzeitig den höchsten Kurs seit mehr als drei Jahren.

Solche Mehrjahreshochs gelten in der technischen Analyse als Kaufsignale. Um dieses zu bestätigen, muss Siemens Energy allerdings ein weiteres Hoch erzielen. Andernfalls könnte sich die Erholung der vergangenen Monate als Countertrend im Abwärtstrend entpuppen, in dem sich die Aktie seit dem Erreichen ihres Allzeithochs bei rund 35 Euro befindet.

Aktie konnte Aufwärtstrend beschleunigen

Für die Bestätigung des Kaufsignals spricht, dass der Aktie trotz der Konsolidierung in den vergangenen Wochen eine Trendbeschleunigung gelungen ist. Das Papier notiert nach ihrem Ausbruch über der Oberkante des die letzten Monate bestimmenden Trendkanals.

Ebenfalls positiv zu bewerten ist der komfortable Abstand zur 200-Tage-Linie, während die 50-Tage-Linie im Bereich von gleich zwei möglichen Unterstützungen liegt, was die Aktie gegen weitere Pullbacks absichern dürfte.

Gleichzeitig zeigt der Trendstärkeindikator MACD durch sein Verharren im Plusbereich einen Aufwärtstrend der Aktie an. Der Relative-Stärke-Indikator (RSI) liegt auf Tagesbasis bei rund 59 Zählern. Das deutet auf Rückenwind für die Aktie hin, ohne dass diese bereits überkauft wäre.

Erholung mit ersten Fragezeichen

Es gibt allerdings auch erste Warnsignale. Eines davon ist, dass der RSI auf höheren Zeitebenen, also auf Wochen- und Monatsbasis, mit Werten von 67 eben doch erste Zeichen der Erschöpfung trägt und auf ein zunächst ausgeschöpftes Kurspotenzial der Aktie hinweist.

Des Weiteren gibt zu denken, dass das Mehrjahreshoch technisch nicht bestätigt wurde. Weder der RSI noch der MACD konnten das jüngste Hoch der Aktie durch Hochs ihrerseits bestätigen. Beide befinden sich außerdem auf dem Rückzug, obwohl sich die Aktie bereits wieder erholt hat.

Das deutet vor dem Hintergrund des nur knapp im Plusbereich notierenden MACD auf bearishe Divergenzen und damit eine bislang fragile Erholung hin, die im Chart der Aktie zwar gut abgesichert ist, die technisch aber Fragen offenlässt.

Fazit: Aktie liefert einfaches Regelwerk

Für Anleger ergibt sich daraus ein einfacher Verhaltenskatalog. Gegenwärtig ist die Aktie als neutral einzuschätzen. Wer sich daher auf der Long-Seite engagieren möchte, sollte das erst tun, nachdem die Aktie ein weiteres Jahreshoch erreicht hat. In diesem Fall wird das jüngste Kaufsignal bestätigt und es dürfte eine dynamische Ausbruchsrallye in Richtung der Marke von 30 Euro folgen.

Für Kurse nachhaltig unterhalb der 50-Tage-Linie sowie der bei etwa 22,50 Euro verlaufenden Horizontalunterstützung, gebildet vor allem durch die Gap-Oberkante, wird ein erstes Verkaufssignal aktiv, dss die Aktie zum Schluss der bei 20 Euro noch offenen Kurslücke zwingen könnte. Hier bestünde eine erste, antizyklische Einstiegschance.

Aus fundamentaler Perspektive ist zu bedenken, dass die Aktie in den vergangenen drei Jahren nicht grundlos schwächer notiert hat. Über die Chance auf eine nachhaltige Wende zum Besseren verfügt Siemens Energy nur, wenn es beweisen kann, seine Profitabilitätsprobleme insbesondere aufgrund der Schwierigkeiten im Geschäft mit Windturbinen in den Griff bekommen zu haben. Der nächste Quartalsbericht wird aktuell für den 07. August erwartet.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion