Extremer Kupferhunger durch KI! Megafund in Peru! Experten in Ektase!

die zunehmende Elektrifizierung der Wirtschaft und das enorme Wachstum der Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) treiben die Nachfrage nach Strom. Glaubt man verschiedenen Prognosen, so wird sich der Elektrizitätsverbrauch weltweit in den nächsten 25 Jahren mehr als verdoppeln, getrieben von der Entwicklung in Asien und im pazifischen Raum. Das macht den Auf- und Ausbau der entsprechenden Infrastruktur nötig.

Ohne Kupfer kein Strom!

Ohne Kupfer kein Strom, keine Kommunikation, keine technischen Innovationen: So knapp lässt sich die Bedeutung des Metalls zusammenfassen. Es versorgt uns über Wasserleitungen mit Trinkwasser und verteilt über Kabel den Strom. Es bedeckt Dächer und verkleidet Fassaden. Und der Bedarf wächst, nicht zuletzt durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Elektromobilität.

Glencore-Chef Nagle warnt vor massivem Kupfer-Mangel

Nach Ansicht von Glencore-Chef Gary Nagle steuert die Welt auf einen massiven Mangel an Kupfer zu. Dieser gefährde das Ziel der Weltgemeinschaft, die Erderwärmung auf 1,5 Prozent zu begrenzen. „Es kommt ein Kupferdefizit – aber die Welt scheint das nicht zu verstehen.“

Wann steigt der Kupferpreis wieder?

Obwohl der Rohstoff weltweit in großen Mengen für den Ausbau der Elektrifizierung benötigt wird, notiert der Kupferpreis noch deutlich unter seinem Allzeithoch. Entsprechend unattraktiv ist es, neue Vorkommen zu erschließen und abzubauen, weshalb der Markt derzeit sehr eng ist. Die logische Folge ist, dass die Aktien der vorhandenen Produzenten und Explorationsunternehmen explodieren dürften, sobald die Preise für den Rohstoff weiter steigen. Und das sollte nur eine Frage der Zeit sein.

Mega Erfolg bei diesem Explorationsunternehmen

Solche News liest man in dieser Zeit nicht oft! Dennoch überrascht uns diese News von Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) nicht sonderlich! Denn das Explorationsunternehmen liefert beständig solche tolle Entdeckungen!

Mit der jüngsten Unternehmensnachricht vom 2. Juli 2024 (LINK zur News) macht das Unternehmen eine bedeutende Kupfer-Gold-Porphyr-Entdeckung auf dem Grundstück Previsto Central innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Valiente in Peru.

Mit dieser Entdeckung verdoppelt man die Grundfläche auf Anhieb! Was für ein Erfolg!

Quelle: Hannan Metals

Somit dehnt sich das Entdeckungsgebiet Previsto Central beeindruckenderweise weiterhin rasch aus. Dies untermauert die Annahme, dass Hannan ein weiteres, und wie es aussieht das größte, porphyrische Cu-Au-System bei Valiente gefunden hat.

Doch es könnte nur die Spitze des Eisbergs sein! Denn bisher hat Hannan Metals nur einen sehr kleinen Teil des 10 km mal 5 km großen Zielgebiets erkundet. Ein Team von sechs Geologen arbeitet an dem Projekt, unterstützt von zwei Technikern und einer großen Gruppe von Einheimischen, die während der Trockenzeit als Feldunterstützung fungieren, während man weiterhin Risiken reduziert und Previsto Central vorantreibt, um so bald wie möglich eine Bohrgenehmigung zu erhalten.