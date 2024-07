NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Tesla haben am Dienstag die in der vergangenen Woche begonnene Aufwärtsbewegung beschleunigt. Angetrieben wurde die Rally von Auslieferungszahlen im ersten Quartal, die über der Konsensschätzung von Analysten lagen. Zuletzt zog die Aktie um 8,5 Prozent auf 227,80 US-Dollar an. Das war der höchste Stand seit Januar. Seit Beginn der Rally am Mittwoch vergangener Woche beträgt der Kursgewinn mehr als 20 Prozent.

Am Vortag hatten die Papiere des Herstellers von E-Autos um mehr als 6 Prozent zugelegt. Auslöser war die Großbank Wells Fargo gewesen, die die Tesla-Aktien auf eine Empfehlungsliste "taktischer Ideen" für das nun begonnene dritte Quartal gesetzt hatte.