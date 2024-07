Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mannheim (ots) - Der Vertrieb ist das Herz eines jeden Unternehmens - jeeffizienter die Prozesse dort ablaufen, desto handlungsfähiger ist der Betrieb.Sind die Strukturen jedoch veraltet, können auch die übrigen Abteilungen keineBestleistungen mehr erzielen. Julian Kissel von der Aliru GmbH, die sich aufhocheffiziente Dynamics 365-Lösungen spezialisiert hat, kennt die Anzeichen füreinen Vertrieb, der modernisiert werden sollte. Welche Hinweise dieAngebotserstellung gibt, warum CRM-Systeme gleich für mehrere Probleme dieLösung sind und wie die Terminkoordinierung für Betriebe zum Bremsklotz werdenkann, verrät er hier.Egal ob Produktionsbetriebe oder Dienstleistungsunternehmen - ohne eineneffizienten Vertrieb können Firmen langfristig nicht ihr ganzes Potenzialentfalten. Im Vertrieb werden schließlich aus Interessenten Kunden und ausAnfragen Abschlüsse - sofern die Abläufe und Strukturen dort auf dem neuestenStand sind und wie Zahnräder perfekt ineinander greifen. Im Umkehrschluss gehenmit veralteten Vertriebsprozessen unweigerlich hohe Verluste einher - denn immerdann, wenn das konkurrierende Unternehmen eine effizientere Lösung anbietet undKunden sich deshalb für den Mitbewerber entscheiden, gehen Umsätze verloren. Jenachdem, wie ausgeprägt das Problem ist, geht es hier schnell um Beträge imsechs- oder gar siebenstelligen Bereich. "Viele Unternehmen unterschätzen, dasssie ihre Vertriebsprozesse kontinuierlich im Blick behalten und regelmäßig aufden aktuellsten Stand bringen müssen. Ein Vertrieb, der heute up to date ist,kann morgen schon veraltet sein, wenn es neue Entwicklungen am Markt gibt",erklärt Julian Kissel."Um hier nicht unnötige Verluste hinnehmen zu müssen, sollten einige Aspekte desVertriebs besonders im Fokus stehen. Dazu gehört zum Beispiel dieDatenverwaltung, aber auch die Angebotserstellung. Wer hier wachsam bleibt,profitiert langfristig von einem reibungslos funktionierenden Vertrieb", führtder Experte weiter aus. Mit seiner Aliru GmbH unterstützt er Unternehmen vorallem bezüglich der Verwendung von CRM-Systemen. Sowohl die Implementierungneuer und leistungsstarker Customer-Relationship-Management-Systeme als auch dieOptimierung bereits bestehender Systeme gehören dabei unter anderem zu seinenAufgaben. Damit ermöglicht er seinen Kunden Einsparungen im bis zusiebenstelligen Bereich. Grundsätzlich überprüft Julian Kissel auch dieAktualität der verwendeten Programme. Vier Probleme treten dabei besondershäufig auf.Problem 1: Vorhandene Systeme sind nicht miteinander verknüpftIm Vertrieb müssen verschiedene Informationen gespeichert werden, unter anderem