FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag nach ihren jüngsten Verlusten wieder geringfügig zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 130,53 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug leicht auf 2,59 Prozent.

Zuletzt hatten die Ergebnisse der ersten Runde der französischen Parlamentswahl für eine schwächere Nachfrage nach als sicher geltenden Staatspapieren gesorgt, da der Vorsprung des rechtsnationale Rassemblement National nicht so deutlich ausgefallen war wie erwartet. Die Lage bleibt aber angespannt. So ist der Abstand zwischen der Rendite zehnjähriger französischer und deutscher Staatsanleihen aktuell so hoch wie zuletzt 2017.