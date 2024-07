Berlin (ots) - Der Klimaschutz erfährt zunehmend Ablehnung bei der deutschen

Bevölkerung. Bei einer repräsentativen Umfrage gaben die meisten Befragten (36,3

%) an, dass es nicht notwendig sei, noch weiter CO2-Emissionen einzusparen.



Im vierten Jahr in Folge hat der Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle

e.V. (BuVEG) die Bevölkerung befragt, in welchem der fünf Wirtschaftssektoren

Energie, Industrie, Landwirtschaft, Verkehr und Gebäude bisher zu wenig

CO2-Emissionen eingespart werden, um die Klimaziele zu erreichen.





Klimaschutz steht insgesamt auf verlorenen Posten"Die Angst vor Veränderungen und dem Verlust von Wohlstand sind offenkundiggrößer als das Interesse am Klimaschutz", sagt Jan Peter Hinrichs,Geschäftsführer des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG)."Bei den wichtigen Projekten wie der energetischen Sanierung des Gebäudebestandssteckt schon länger viel Sand im Getriebe: die Sanierungsquote ist auf einemTiefstand von 0,7% (https://buveg.de/pressemeldungen/sanierungsquote-im-sinkflug-prognose-2024-schwach/) . Benötigt werden jedoch mindestens 2%, um dievereinbarten Klimaziele zu erreichen."Zu den Einzelergebnissen:Fragestellung: In welchen dieser Bereiche werden Ihrer Meinung nach bisher zuwenig CO2-Emissionen eingespart, um die Klimaschutzziele zu erreichen?1. Keine dieser Bereiche: 36,3%2. Verkehr: 35,1%3. Industrie: 28,7%4. Gebäude: 17,1%5. Energiewirtschaft: 13,9%6. Landwirtschaft: 12,1%Turnaround bei der Klimapolitik notwendig"Die Bundesregierung muss jetzt dringend dafür Sorge tragen, dass dieGesellschaft dem Klimaschutz nicht endgültig eine Absage erteilt. Dazu ist einTurnaround bei der Klimapolitik dringend notwendig: Das Erreichen der Klimazielemuss in der Bevölkerung unter neue Narrative gestellt werden.Für den Gebäudesektor heißt das konkret, dass energetisch hohe Standards an derGebäudehülle sowohl dem Klima als auch dem Wohlstand des Einzelnen und derGesellschaft zugutekommen. Denn energieeffiziente Gebäude haben nachweislicheinen deutlich höheren Marktwert als weniger energieeffiziente und schützen dieBewohner vor volatilen Energiepreisen ("heat or eat").Dass nur 17% der Befragten meinen, man müsse bei den Gebäuden nochCO2-Emissionen einsparen, ist erschütternd. Denn der Gebäudesektor hat kürzlichzum dritten Mal in Folge seine Klimaziele nicht erreicht", so Jan Peter Hinrichsabschließend.Die repräsentative Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftragdes Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG) unter 5.000Befragten ab 18 Jahre zwischen dem 14.06. bis 24.06.2024 durchgeführt.Hier sind die Ergebnisse aus dem Jahr 2021 (https://buveg.de/pressemeldungen/deutsche-unterschaetzen-massiv-co2-einsparpotenziale-von-gebaeuden/) , 2022 (https://buveg.de/pressemeldungen/umfrage-einsparpotenzial-gebaeudesektor-von-bevoelkerung-stark-unterschaetzt/) und 2023 (https://buveg.de/pressemeldungen/umfrage-bevoelkerung-verliert-zunehmend-interesse-am-klimaschutz/) abrufbar.Ergebnisse der Civey-Umfrage: civey_15476_2024-06-24-07_44_51-1.pdf (https://drive.google.com/file/d/1SAoOa5lPnslid0lPgpV3f7fNiPaUAq1K/view?usp=drive_link)Zum BuVEG:Der BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle repräsentiert alle ander Gebäudehülle beteiligten Produkte. Dazu gehören Hersteller von Steinen,Fenstern, Türen, Fassaden, Putzsystemen und Dämmstoffen. Ein Schwerpunkt derArbeit bildet die Klimapolitik: Die effiziente Gebäudehülle ist für dasErreichen der Klimaschutzziele unabdingbar und spielt sowohl bei derWertsteigerung einer Immobilie als auch für Komfort und Gesundheit eine wichtigeRolle.