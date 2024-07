Seite 2 ► Seite 1 von 2

Verl (ots) - Der MSCI World ETF als Allheilmittel? Trading- undInvestment-Experte Mario Lüddemann ist davon überzeugt, dass der Markt deutlichbessere Alternativen für Investoren bereithält. In diesem Artikel verrät er,warum andere ETFs in Sachen Diversifikation und Rendite die bessere Wahl fürlangfristige Anleger darstellen und nennt drei konkrete Beispiele.In der Finanzszene der sozialen Medien wird der MSCI World ETF oft alsGenerallösung für alle Anleger empfohlen. Mit seiner globalen Streuung ist errecht breit diversifiziert, was dazu beiträgt, das Risiko für die Investorengering zu halten. Trotz des geringen Risikos konnte der ETF historisch geseheneine Rendite von sieben bis acht Prozent erzielen. Die Argumente für den MSCIWorld Index liegen also auf der Hand. Doch ist er wirklich in jeder Hinsicht diebeste Option und kann es überhaupt eine Lösung geben, die für alle Anlegeroptimal geeignet ist? Der Trading- und Investment-Experte Mario Lüddemann istdavon überzeugt, dass der Hype um den MSCI World ETF nicht gerechtfertigt ist."Für Investoren ist es wichtig, sich umfassend zu informieren und einen ETF zuwählen, der zu den eigenen Anlagezielen und der Risikobereitschaft passt",verrät er, "Es gibt durchaus Alternativen zum MSCI World Index, die eine nochbessere Diversifikation und möglicherweise auch bessere Renditechancen bieten.""Mit ETFs auf Indizes wie den MSCI All Country World Investable Market Index,den S&P 500 und den NASDAQ 100 bekommt der beliebte MSCI World ETF Konkurrenz,die ihn bei genauerer Betrachtung in den Schatten stellt. Je nach individuellemWunsch im Bereich Diversifikation, Rendite und Schwankungsneigung können dieETFs auf die drei Indizes die bessere Alternative für Anleger darstellen", weißMario Lüddemann, der seit über 25 Jahren hauptberuflich als Trader tätig ist.Als gefragter Fachredner zum Thema Börse und Gewinner der Auszeichnung "Traderdes Jahres" aus den Jahren 2020 und 2021 sieht er seine Aufgabe darin, diefinanzielle Bildung in Deutschland voranzutreiben. Mit der Lüddemann InvestmentsGmbH bietet der Experte daher Ausbildungen im Bereich Investment und Trading an.Nachfolgend verrät Mario Lüddemann, wie Investoren den profitabelsten ETF fürihre Ansprüche finden können.Diversifikation vs. Rendite - Wie ein Optimum von beidem erreicht werden kannWährend der MSCI World etwa 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern enthält,werden Schwellenländer nicht einbezogen. Die Gewichtung nach Regionen zeigt,