Die jüngsten Inflationsdaten aus Deutschland und der Eurozone zeigen Fortschritte im Kampf gegen die Teuerung. Damit wächst auch der mögliche Spielraum für die Europäische Zentralbank (EZB) für Zinssenkungen. Die Märkte preisen aktuell jedoch auch weiterhin zwei Zinsschritte ein. Wir gehen davon aus, dass Zinssenkungen durch die EZB im September und Dezember wahrscheinlich sind. Angesichts der Wahlen am Donnerstag im Vereinigten Königreich, dem zweiten Wahlgang in Frankreich am Sonntag sowie der Arbeitsmarktdaten aus den USA am Freitag sollten sich Marktteilnehmer auf eine erhöhte Volatilität einstellen.

Gute Wirtschaftsdaten aus den USA, etwa vom Arbeitsmarkt, haben das Währungspaar EUR / USD zuletzt steigen lassen. Zuvor hatten Marktteilnehmer mit einer Abkühlung der Wirtschaftsaktivität in den USA gerechnet. Nach den vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich setzte zunächst eine große Nachfrage nach dem Dollar ein. Nachdem eine absolute Mehrheit des Rassemblement National (RN) ausgeblieben ist, zeigen sich die Märkte erleichtert. Die Mehrheit der Marktteilnehmer geht davon aus, dass eine absolute Mehrheit der Rechtspopulisten im zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag unwahrscheinlich ist. Da eine solche Mehrheit jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, besteht im Falle eines klaren Wahlsiegs des RN Potenzial für eine deutliche Bewegung zugunsten des Dollars.

EUR / CNY

Der Renminbi hat sich zuletzt abgewertet. Trotz durchwachsener Konjunkturdaten gibt es jedoch auch positive Signale: Die Einzelhandelsumsätze zogen an und signalisieren eine Belebung des privaten Konsums. Nachdem der Konsum über einige Quartale schwächelte, sind die jüngsten Daten positiv zu werten. Schwach entwickelten sich dagegen die Industrieproduktion sowie die Hauspreise, was auf eine deflationäre Situation hindeutet. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Zentralbank in China ihre Geldpolitik nicht weiter lockert. Ein solches Vorgehen ist angesichts der Deflation auch geboten, da Anleger Investitionen in Erwartung weiter fallender Zinsen zurückstellen könnten. Dafür spricht auch, dass die chinesische Notenbank eine Kapitalflucht aus dem Land mit allen Mitteln verhindern will. Die Politik der Währungshüter dürfte den Renminbi mittelfristig stützen.

EUR / ZAR

Der südafrikanische Rand hat gegenüber anderen großen Währungen deutlich aufgewertet. Grund ist die neue Regierungskoalition aus African National Congress (ANC) und Democratic Alliance (DA), die als wirtschaftsfreundlich gilt. Die neue Regierung will die Investitionsbedingungen verbessern und strebt Reformen an. Der Währungsmarkt honoriert diese Pläne, die angesichts der großen strukturellen Probleme des Landes, wie etwa einer großen Arbeitslosigkeit und einer maroden Infrastruktur, auch geboten scheinen. Der Rand notierte zum Euro kürzlich so fest, wie seit einem Jahr nicht mehr. Eine Trendwende liegt in der Luft.

Gastautor: Mai Tran, Head of FX-Dealing bei Ebury.

Ebury unterstützt international tätige Unternehmen bei Transaktionen in mehr als 130 Währungsräumen und bietet darüber hinaus Handelsfinanzierungen und maßgeschneiderte Risikomanagement-Lösungen an. Das Londoner Fintech hat Niederlassungen an vierzig Orten weltweit und betreut am Standort Düsseldorf deutsche Kunden. Das Team stellt ab sofort jede Woche die spannendsten Währungspaare vor und gibt Insights direkt aus dem Handelsraum.