ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 153 auf 138 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sanjeet Aujla senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2024/25 und 2025/26 um 4 beziehungsweise 5 Prozent. Dem lägen ungünstigere Wechselkurse und ein schwächeres Wachstum des Spirituosenherstellers aus eigener Kraft zugrunde, vor allem in China./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 13:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2024 / 13:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 127,0EUR auf Tradegate (02. Juli 2024, 17:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 138

Kursziel alt: 153

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m