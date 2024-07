Scherzer & Co. AG: Aktueller Net Asset Value zum 30.06.2024 enthüllt! Die Scherzer & Co. AG meldet zum 30. Juni 2024 einen Tageswert ihrer Portfoliopositionen von 3,07 Euro je Aktie, was 26,38% unter dem Inventarwert liegt. Die Gesellschaft hält Beteiligungen an namhaften Unternehmen wie Lotto24 AG und Weleda AG.