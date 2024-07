Frankfurt am Main (ots) - NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN



- Erste syndizierte Blockchain-basierte digitale Anleihe in Deutschland

- Große Investorenresonanz auf innovatives Kapitalmarktprodukt

- Weitere Transaktion dieser Art bereits in Planung







Kryptowertpapiers nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) mit

Valuta 4. Juli 2024. Damit gehört die KfW zu den ersten Emittenten eines

Kryptowertpapiers aus dem deutschen Bankensektor.



Die Anleihe (Moody`s: Aaa, S&P: AAA, Scope: AAA) hat ein Volumen von EUR 100

Mio., eine Laufzeit bis 10. Dezember 2025 und einen Kupon von 3,125 %.



Tim Armbruster, Treasurer der KfW kommentiert: "Die Emission unseres ersten

Kryptowertpapiers ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserer digitalen

Lernreise. Unser Ziel war es von Anfang an, möglichst viele Marktteilnehmer an

der Transaktion zu beteiligen, um gemeinsam Neues zu lernen und die Innovation,

die uns der Gesetzgeber durch das eWpG ermöglicht hat, zusammen mit unseren

Bankenpartnern, unserem Ankerinvestor Union Investment und weiteren

interessierten Investoren zu verproben. Die gute Partizipation von Investoren

zeigt deren großes Interesse an der Digitalisierung von

Kapitalmarkttransaktionen. Dieses Potenzial wollen wir nun nutzen, um

Skalierungsmöglichkeiten für unsere Refinanzierungsaktivitäten zu eruieren."



Die KfW hat bei ihrer ersten Kryptowertpapieranleihe besonderen Wert auf das

Investorenengagement gelegt. Daher wurde die Transaktion von einem

Bookrunner-Konsortium bestehend aus DZ BANK AG,

Bankhaus Metzler begleitet, das die vier Säulen des deutschen Bankensystems

ganzheitlich abbildet. Während des vorangegangenen rund achtwöchigen Zeitraums

fand zudem ein durch das Bookrunner-Konsortium organisierter intensiver

Wissensaustausch zu Besonderheiten der Transaktion mit potenziellen europäischen

Investoren statt, wodurch u.a. folgende Investoren gewonnen werden konnten:

Berliner Volksbank, DekaBank, LBBW, Solventis AG, Sparkasse Pforzheim Calw, WI

Bank. Darüber hinaus hat Union Investment als wichtiger Ankerinvestor die

Transaktion von Beginn an partnerschaftlich begleitet.



Damit ist die KfW die erste Emittentin eines syndizierten Kryptowertpapiers

gemäß eWpG. Die DZ BANK AG wird zentral für die Investoren in Form einer

Sammeleintragung im Register als Inhaberin der Anleihe eingetragen. Das

Frankfurter Fintech Cashlink Technologies GmbH fungiert als Seite 2 ► Seite 1 von 5



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Blei Rohstoff Beiträge: 157 Beiträge: Die KfW begibt ihre erste Blockchain-basierte digitale Anleihe in Form einesKryptowertpapiers nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) mitValuta 4. Juli 2024. Damit gehört die KfW zu den ersten Emittenten einesKryptowertpapiers aus dem deutschen Bankensektor.Die Anleihe (Moody`s: Aaa, S&P: AAA, Scope: AAA) hat ein Volumen von EUR 100Mio., eine Laufzeit bis 10. Dezember 2025 und einen Kupon von 3,125 %.Tim Armbruster, Treasurer der KfW kommentiert: "Die Emission unseres erstenKryptowertpapiers ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserer digitalenLernreise. Unser Ziel war es von Anfang an, möglichst viele Marktteilnehmer ander Transaktion zu beteiligen, um gemeinsam Neues zu lernen und die Innovation,die uns der Gesetzgeber durch das eWpG ermöglicht hat, zusammen mit unserenBankenpartnern, unserem Ankerinvestor Union Investment und weitereninteressierten Investoren zu verproben. Die gute Partizipation von Investorenzeigt deren großes Interesse an der Digitalisierung vonKapitalmarkttransaktionen. Dieses Potenzial wollen wir nun nutzen, umSkalierungsmöglichkeiten für unsere Refinanzierungsaktivitäten zu eruieren."Die KfW hat bei ihrer ersten Kryptowertpapieranleihe besonderen Wert auf dasInvestorenengagement gelegt. Daher wurde die Transaktion von einemBookrunner-Konsortium bestehend aus DZ BANK AG, Deutsche Bank AG, LBBW undBankhaus Metzler begleitet, das die vier Säulen des deutschen Bankensystemsganzheitlich abbildet. Während des vorangegangenen rund achtwöchigen Zeitraumsfand zudem ein durch das Bookrunner-Konsortium organisierter intensiverWissensaustausch zu Besonderheiten der Transaktion mit potenziellen europäischenInvestoren statt, wodurch u.a. folgende Investoren gewonnen werden konnten:Berliner Volksbank, DekaBank, LBBW, Solventis AG, Sparkasse Pforzheim Calw, WIBank. Darüber hinaus hat Union Investment als wichtiger Ankerinvestor dieTransaktion von Beginn an partnerschaftlich begleitet.Damit ist die KfW die erste Emittentin eines syndizierten Kryptowertpapiersgemäß eWpG. Die DZ BANK AG wird zentral für die Investoren in Form einerSammeleintragung im Register als Inhaberin der Anleihe eingetragen. DasFrankfurter Fintech Cashlink Technologies GmbH fungiert als