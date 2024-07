Entwicklung der Indizes

**Aktuelle Marktentwicklungen: Deutsche Indizes im Minus, US-Indizes leicht im Plus** Die heutigen Entwicklungen an den Aktienmärkten zeigen ein gemischtes Bild. Während die deutschen Indizes allesamt im Minus notieren, verzeichnen die US-Indizes leichte Gewinne. Der DAX, der wichtigste deutsche Aktienindex, steht aktuell bei 18.155,02 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von -0,95%. Auch der MDAX, der Index für mittelgroße Unternehmen, ist mit -0,66% im Minus und notiert bei 25.117,28 Punkten. Der SDAX, der kleinere Unternehmen abbildet, fällt um -0,72% auf 14.332,20 Punkte. Der TecDAX, der Technologieindex, zeigt sich mit einem Minus von -0,35% und steht bei 3.301,98 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigen die US-amerikanischen Indizes eine positive Entwicklung. Der Dow Jones Industrial Average steht aktuell bei 39.166,20 Punkten und verzeichnet einen minimalen Anstieg von +0,03%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen abbildet, steigt um +0,16% und notiert bei 5.482,08 Punkten.Diese divergierenden Entwicklungen spiegeln die unterschiedlichen Marktbedingungen und Anlegerstimmungen in Europa und den USA wider. Während die deutschen Märkte heute Verluste hinnehmen müssen, können die US-Märkte leichte Gewinne verbuchen. Siemens Energy: 2.94% MTU Aero Engines: 2.79% Airbus: 2.64%Porsche AG: -2.05% Hannover Rueck: -3.20% Münchener Rück: -3.36%HelloFresh: 7.69% AIXTRON: 3.06% Wacker Chemie: 2.46%Aroundtown: -3.62% Talanx: -4.26% Delivery Hero: -6.50%IONOS Group: 3.70% Deutsche Pfandbriefbank: 3.39% Douglas: 1.56%flatexDEGIRO: -2.45% Fielmann: -3.76% AUTO1 Group: -5.75%AIXTRON: 3.06% TeamViewer: 1.44% Evotec: 1.27% Carl Zeiss Meditec: -1.66% HENSOLDT: -1.99% Eckert & Ziegler: -2.04%Apple: 1.41% IBM: 0.93% Honeywell International: 0.81%Walt Disney: -1.05% Nike (B): -1.20% Verizon Communications: -1.52%Tesla: 8.88% Super Micro Computer: 3.69% ON Semiconductor: 3.58%Everest Re Group: -2.32% D.R. Horton: -2.36% Tapestry: -2.55%