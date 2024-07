Barcelona/Langenfeld (Rheinland) (ots) - Die Neuraxpharm-Gruppe, ein führendes

europäisches Pharmaunternehmen, hat zum 1. Juli 2024 Dirk Greshake als neuen

Country Manager für Deutschland ernannt. Neuraxpharm ist auf die Behandlung von

Erkrankungen des Zentralen Nervensystems (ZNS) spezialisiert, so auch die

neuraxpharm® Arzneimittel GmbH mit Sitz in Langenfeld (Rheinland). Mit der

Ernennung möchte das Unternehmen seine Wachstumsstrategie auf dem bedeutenden

deutschen Markt fortsetzen.



Als neuer Country Manager wird sich Dirk Greshake darauf fokussieren, die

Marktposition des Unternehmens in Schlüsselbereichen zu stärken und dafür

beispielsweise den kürzlich erfolgten Launch im Bereich Multiple Sklerose

vorantreiben. Sein Ziel ist es, das organische Wachstum zu fördern, die

erfolgreiche Einführung neuer Pipelineprodukte von neuraxpharm zu unterstützen

und die operative Leistung kontinuierlich zu verbessern.





Dirk Greshake bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in derPharmaindustrie mit: Zuletzt war er als Commercial Director für Österreich,Schweiz und Deutschland bei AOP Health verantwortlich, einem europäischenUnternehmen mit Fokus auf seltene Erkrankungen. Davor leitete er als CountryManager vier Jahre Zambon Deutschland und Österreich mit Fokus auf Erkrankungendes ZNS und der Atemwege sowie Frauengesundheit. Weitere Stationen umfassenFührungspositionen bei Mediolanum Biosciences und AstraZeneca Deutschland, wo ervier Jahre lang als Geschäftsführer tätig war.Fokus auf Multiple Sklerose und InnovationMit seinem tiefgreifenden Verständnis des Marktes und seiner Expertise in denBereichen Business Development und strategischer Unternehmensführung soll DirkGreshake eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der weiteren Unternehmenszielevon neuraxpharm in Deutschland einnehmen und insbesondere im Bereich MultipleSklerose weitere Erfolge ermöglichen."Wir freuen uns, Dirk Greshake als neuen Country Manager für Deutschland bei unswillkommen zu heißen," erklärt Dr. Maximilian von Wülfing, Chief OperatingOfficer von Neuraxpharm. "Mit seiner umfassenden Erfahrung und seinem starkenEngagement für Innovation und Wachstum sind wir sicher, unseren beständigenErfolg im Bereich ZNS-Arzneimittel in Deutschland weiter ausbauen zu können."Dirk Greshake: "Es ist eine große Freude als Country Manager in diesem wichtigenMarkt zu Neuraxpharm zu stoßen. Das Unternehmen verfügt über eine beeindruckendeProduktpalette und eine starke Marktposition und Marktwahrnehmung imZNS-Bereich. Gemeinsam mit meinem Team werde ich daran arbeiten, unsere Präsenzauf dem deutschen Markt zu stärken und auszubauen und den Erfolg unsererProdukte, Strategien und Services weiter voranzubringen."Über Neuraxpharm - der europäische ZNS-SpezialistNeuraxpharm ist ein führendes europäisches Pharmaunternehmen, das sich auf dieBehandlung des zentralen Nervensystems (ZNS), einschließlich psychiatrischer undneurologischer Erkrankungen, spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über eineinzigartiges Verständnis des ZNS-Marktes, das es in 35 Jahren aufgebaut hat.Neuraxpharm ist ständig auf der Suche nach neuen Produkten und Lösungen fürungedeckte Patientenbedürfnisse und erweitert sein Portfolio durch seinePipeline, Partnerschaften und Übernahmen.Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter und entwickelt und vertreibtZNS-Produkte über eine direkte Präsenz in mehr als 20 Ländern in Europa, zwei inLateinamerika und weltweit über Partner in mehr als 50 Ländern. Neuraxpharm wirdvon Fonds unterstützt, die von Permira beraten werden.Neuraxpharm stellt viele seiner pharmazeutischen Produkte bei NeuraxpharmPharmaceuticals (ehemals Laboratorios Lesvi) in Spanien her.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.neuraxpharm.com .Für weitere Informationen zur neuraxpharm® Arzneimittel GmbH in Deutschlandbesuchen Sie bitte http://www.neuraxpharm.de .Pressekontakt:Pares Nuri, Jana Ertzmedical relations GmbHHans-Böckler-Straße 46D-40764 LangenfeldTel: +49 2173 9769 41mailto:jana.ertz@medical-relations.de