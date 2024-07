Little Rock, Ark. (ots/PRNewswire) - Montrose Environmental Group, Inc.

("Montrose" oder "das Unternehmen") (NYSE: MEG), ein wachstumsstarkes globales

Unternehmen für Umweltlösungen, hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2023

veröffentlicht, in dem die wichtigsten Errungenschaften des Unternehmens im

Bereich der Nachhaltigkeit hervorgehoben und Innovationen gefeiert werden, die

auf der ganzen Welt Wirkung zeigen.



Die Zusammenfassung des Nachhaltigkeitsberichts 2023 konzentriert sich auf den

Nachhaltigkeitsansatz von Montrose, die Auswirkungen der angebotenen

Umweltlösungen und die Umweltleistung von Montrose selbst.







Nachhaltigkeit im Jahr 2023 vorangebracht hat, und auf die Beiträge, die wir zum

Schutz unserer gemeinsamen Umwelt geleistet haben", sagte Vijay Manthripragada,

Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der Montrose Environmental Group. "Im

Zentrum unserer eigenen Nachhaltigkeitspraktiken und der innovativen Lösungen,

die wir unseren Kunden anbieten, steht die Innovation. Wir haben unsere

Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen beschleunigt, um uns besser auf die

Herausforderungen von heute, morgen und übermorgen vorzubereiten und sie zu

bewältigen."



In der Zusammenfassung werden die Errungenschaften des Unternehmens im Jahr 2023

gewürdigt:



- Einreichung von kurzfristigen Treibhausgasreduktionszielen zur Validierung

durch die Science-Based Target Initiative (SBTi);

- Einrichtung von zwei neuen Mitarbeiter-Ressourcengruppen; und

- Ausbau des Cybersicherheitsteams des Unternehmens und Durchführung von über

4.700 Stunden Cybersicherheitsschulungen im gesamten Unternehmen.



Darüber hinaus hat die Anwendung innovativer Lösungen im Jahr 2023 zu

bedeutenden Auswirkungen geführt, darunter:



- 184.808 Millionen britische Wärmeeinheiten (Million British thermal units,

MMBtu) an erneuerbarem

Einsatz unserer Biogastechnologie erzeugt wurde;

- 62.320 Lecksuch- und -reparaturarbeitstage (Leak Detection and Repair, LDAR)

und 47.384 Methanemissionslecks (CH4), die durch die Anwendung von

LDAR-Überwachungsarbeiten entdeckt wurden;

- 20 Patentanträge eingereicht, 19 Patente erteilt/zugelassen und 33 anhängig;

- Mehr als 4 Milliarden Liter Wasser, die auf per- und polyfluorierte Substanzen

(PFAS) behandelt wurden, was dazu führte, dass weltweit 4.071 Pfund PFAS aus

der Umwelt entfernt wurden; und

- 63 Millionen Gallonen Wasser, die auf nicht-PFAS-Schadstoffe behandelt wurden.



