Doch welche Aktie ist die bessere Investition?

1. Investmentqualität

Langfristig entwickeln sich Aktien mit hoher Qualität meist besser als der Durchschnitt. So stieg beispielsweise die Ferrari-Aktie seit 2015 deutlich stärker als VW-Wertpapiere.

BYD hat in den vergangenen zehn Jahren (2014 bis 2023) eine durchschnittliche Gewinnmarge von 3,0 Prozent erzielt, wobei die Gesamtkapitalrendite bei 2,1 Prozent lag. Die Eigenkapitalquote betrug Ende 2023 etwa 21,9 Prozent. Die annualisierte Wachstumsrate erreichte knapp 23 Prozent.

Tesla erzielte hingegen bis 2019 keine Gewinne, konnte seine Gewinnmarge aber stetig auf zuletzt 15,5 Prozent (2023) ausbauen. Dies ist deutlich mehr als bei BYD und wird wahrscheinlich auch zukünftig so bleiben. Tesla erreichte 2023 zudem eine Gesamtkapitalrendite von 14,1 Prozent und eine Eigenkapitalquote von 59,7 Prozent. Der reine E-Fahrzeughersteller wuchs in den vergangenen zehn Jahren (2014 bis 2023) mit einer annualisierten Rate von 38,1 Prozent.

Aktuell besitzt Tesla somit die bessere Investmentqualität. Auch hier lässt sich übrigens feststellen, dass sich die Aktie mit der höheren Qualität besser entwickelte.

Quelle: wallstreetOnline

2. Aktienbewertung

Darüber hinaus spielt die Bewertung eine wesentliche Rolle, weil an der Börse Kurs und Wert einer Aktie oft voneinander abweichen. Sie bestimmt deshalb neben dem Wachstum das zukünftige Renditepotenzial.

Im direkten Vergleich ist BYD derzeit deutlich günstiger als Tesla bewertet. Während der chinesische Konzern beispielsweise zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,06 notiert, beträgt es bei Tesla 7,46 (02.07.2024).

In diesem Punkt schneidet BYD somit besser ab.

3. Momentum und Wettbewerbsvorteile

Anfangs besaß Tesla gegenüber BYD klare Vorteile. Doch der chinesische Konzern hat schnell aufgeholt und seine Produktqualität auch dank westlicher Ingenieure stark verbessert. Im vierten Quartal 2023 gelang es ihm erstmals, Tesla in den Auslieferungszahlen batteriebetriebener Fahrzeuge zu übertreffen.

Im zweiten Quartal 2024 lagen beide Unternehmen mit Verkaufszahlen von 426.039 (für BYD) und 443.956 (für Tesla) nah beieinander. Über einen längeren Zeitraum betrachtet besitzt BYD allerdings die höhere Dynamik.

Während Tesla in der westlichen Welt in puncto Wettbewerbsvorteile vorn liegt, besitzt BYD in China und in den Schwellenländern Vorteile.

Der Gewinner ist…

Auch aufgrund der zunehmenden geopolitischen Konflikte könnte Tesla für westliche Investoren langfristig die bessere Wahl sein. Der Konzern besitzt zudem die höhere Investmentqualität.

Die meisten Punkte hat in diesem Vergleich jedoch BYD eingesammelt. Die Aktie ist günstiger bewertet, während der chinesische Konzern das Momentum auf seiner Seite hat.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

