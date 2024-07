OpenStreetMap ist die weltweit größte Sammlung von menschlichem Geowissen . Sie wird von einer weltweiten Gemeinschaft von Mitwirkenden erstellt, die die Daten zu Kartenmerkmalen wie Straßen, Wanderwegen, Cafés und Bahnhöfen kontinuierlich aktualisieren. Die Mitwirkenden verwenden Luftbilder, GPS-Geräte und Feldkarten sowie andere Quellen, um die Genauigkeit und Aktualität von OSM zu überprüfen.

Die Lösung von NNG beginnt mit einer OSM-Basisschicht und ermöglicht es Automobilherstellern, ihre Karte mithilfe eines breiten, unabhängigen Portfolios an zusätzlichen Inhalten und Diensten an die Marken- und Kundenpräferenzen anzupassen. NNG kann auf zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Kartenerstellung und -validierung zurückgreifen und bietet Automobilherstellern maßgeschneiderte Kartenlösungen mit mehr Funktionen, größerer Aktualität und häufigeren Aktualisierungen. Die neue Lösung hat sich als eine dringend benötigte Entwicklung für Autofahrer erwiesen, von denen sich bereits Tausende in ganz Europa registriert haben, darunter in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden.

„Wir haben unsere Partner bereits seit 2013 bei der Evaluierung und Implementierung von OSM-basierten Lösungen unterstützt", so Balázs Bodorkós, Director of Product Management bei NNG. „Unsere Erfahrung mit Karten, OSM und unser kontinuierliches Engagement für die Zusammenarbeit mit der OSM-Gemeinschaft machen uns zu einem einzigartigen Partner für die Bereitstellung aktueller, wertorientierter Inhaltslösungen für die sich ständig weiterentwickelnde Automobilindustrie."

Die Vorteile von NNG Maps ergeben sich zum Teil aus dem einzigartigen, von der Gemeinschaft getragenen Charakter von OSM, aber auch aus der jahrzehntelangen Erfahrung von NNG bei der Erstellung von Karten und dem einzigartigen Verständnis der spezifischen Navigationsanforderungen von Automobilherstellern. Die Kartenlösung garantiert nicht nur genaue und aktuelle Informationen für Dacia-Fahrer und andere Automobilhersteller, sondern auch eine beispiellose Abdeckung und Erweiterungsmöglichkeiten. Mit NNG Maps können die Nutzer die Welt mit Zuversicht erkunden, da sie wissen, dass ihre Navigationsbedürfnisse durch die Kombination von OSMs gemeinschaftsgesteuerten Daten und NNGs Navigationserfahrung erfüllt werden. Erfahren Sie mehr in unserem kostenlosen Webinar.

NNG Maps ist ab sofort für Europa verfügbar, eine weitere regionale Ausweitung ist ab 2025 geplant.

Informationen zu NNG

NNG ist ein weltweit führender Anbieter von eingebetteten und vernetzten Softwarelösungen für die Automobilbranche. Die Lösungen des Unternehmens, die weltweit in über 60 Millionen Geräten zu finden sind, umfassen Navigation, Kartenmaterial in Automobilqualität, vernetzte Dienste, digitale Cockpit- und Fahrerassistenzlösungen sowie Softwareentwicklungsdienste. NNG liefert die nächste Generation der intelligenten, sicheren und vernetzten Mobilität – vom Cockpit bis zur Cloud. www.nng.com

