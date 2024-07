„Wir freuen uns sehr, Dr. Schmidt in unserem Expertenteam für das LPT-CBD-Einreichungsverfahren begrüßen zu können“, sagt Iris Bincovich, CEO von Innocan. „Sein umfangreiches Fachwissen in der klinischen Entwicklung mit Bezug zum Schmerzmanagement und in regulatorischen Angelegenheiten sind uns beim LPT-CBD-Einreichungsverfahren bei der FDA eine große Hilfe. Er wird unser Team bei der Vorbereitung auf die FDA-Zulassung maßgeblich unterstützen.“

Dr. Schmidt hat mehr als 25 Jahre Erfahrung mit klinischen Prüfungen in der Pharmabranche und ist vor allem auf die Entwicklung von Analgetika und Opioid-Antagonisten spezialisiert. Er bekleidete Führungspositionen bei verschiedenen Pharmaunternehmen wie CrystalGenomics, Limerick BioPharma, Renovis, Inc., Adolor Corporation, und DuPont Merck. Bei der Firma Adolor war Dr. Schmidt maßgeblich an der Entwicklung und FDA-Zulassung des peripher wirkenden Opioid-Antagonisten Entereg (Alvimopan) beteiligt. Bei CrystalGenomics leitete Dr. Schmidt das klinische Team, das die Zulassung von Acelex (Polmacoxib) in Südkorea verantwortete. Bei DuPont / DuPont Merck war Dr. Schmidt in leitender Funktion in die Entwicklung von Nalbuphin (Nubain), Naltrexon (Trexan, ReVia) und der in Combunox enthaltenen Oxycodon-Ibuprofen-Formulierung eingebunden. Aktuell berät er als Geschäftsführer von NorthStar Consulting internationale Pharma- und Biotechnologieunternehmen bei der Entwicklung von Schmerzmedikamenten. Dr. Schmidt hat einen BA-Abschluss von der University of California Berkeley und einen PhD-Abschluss von der University of California San Francisco.

