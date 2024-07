TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 6/24 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 6/24 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 6/24 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/24 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 6/24 12:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2024, Dresden 14:15 USA: ADP Beschäftigung 6/24 14:30 USA: Handelsbilanz 5/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/24 16:00 USA: ISM Service Index 6/24 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 12.6.24

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 3. Juli 2024

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: «Handelsblatt»-Tagung: «Zukunft Retailbanking» u.a. mit Dominik Hennen (Head of Personal Banking - Deutsche Bank), Visa-Deutschland Chef Tobias Czekalla und dem Gründer und Chef der Neobank Bunq, Ali Niknam, Frankfurt

EUR: Wöchentliche Sitzung der EU-Kommission

Auf der vorläufigen Agenda steht u.a. eine Präsentation der Bewertung des finanzpolitischen Kurses für die Eurozone im Jahr 2025 + 12.00 abschließende Pk



12:15 DEU: 1. Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesinnenministerin Nancy Faeser

DEU: Bundestag

+ 13.00 h Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weitere Themen: Energieeffizienzgesetz (1. Lesung), pflegende Angehörige u.a.

DEU: Offizieller Start des Lkw-Schnellladenetz an den Bundesautobahnen unter dem Motto «Power to the Road» + 15.45 Pressestatements u.a. von Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 135 000 Beschäftigte der privaten Banken in Deutschland, Frankfurt/M.

DEU: Fortsetzung Fachkongress und Branchentreff der Automobilbranche mit Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) (02.07.2024 - 03.07.2024), Stuttgart

16:00 DEU: Online-Pk mit Hapag-Lloyd CEO Rolf Habben Jansen, Hamburg

DEU: Sommerfest des Bundesverbands Erneuerbare Energie e.V. (BEE), Berlin + 18.30 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck



DEU: Internationale Fahrrad-Fachmesse Eurobike, Frankfurt

CHN: Chinas Staatschef Xi setzt Staatsbesuch in Kasachstan und Tadschikistan fort

HINWEIS

USA: Nyse, verkürzter Handel bis 19.00 h, Anleihenmarkt bis 20.00 h °



