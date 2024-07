TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 6/24

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 6/24

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 6/24

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/24

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 6/24

12:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2024, Dresden 14:15 USA: ADP Beschäftigung 6/24

14:30 USA: Handelsbilanz 5/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/24

16:00 USA: ISM Service Index 6/24

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 12.6.24



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: «Handelsblatt»-Tagung: «Zukunft Retailbanking» u.a. mit Dominik Hennen (Head of Personal Banking - Deutsche Bank), Visa-Deutschland Chef Tobias Czekalla und dem Gründer und Chef der Neobank Bunq, Ali Niknam, Frankfurt

EUR: Wöchentliche Sitzung der EU-Kommission

Auf der vorläufigen Agenda steht u.a. eine Präsentation der Bewertung des finanzpolitischen Kurses für die Eurozone im Jahr 2025 + 12.00 abschließende Pk



12:15 DEU: 1. Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesinnenministerin Nancy Faeser

DEU: Bundestag

+ 13.00 h Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weitere Themen: Energieeffizienzgesetz (1. Lesung), pflegende Angehörige u.a.

DEU: Offizieller Start des Lkw-Schnellladenetz an den Bundesautobahnen unter dem Motto «Power to the Road» + 15.45 Pressestatements u.a. von Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 135 000 Beschäftigte der privaten Banken in Deutschland, Frankfurt/M.

DEU: Fortsetzung Fachkongress und Branchentreff der Automobilbranche mit Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) (02.07.2024 - 03.07.2024), Stuttgart

16:00 DEU: Online-Pk mit Hapag-Lloyd CEO Rolf Habben Jansen, Hamburg

DEU: Sommerfest des Bundesverbands Erneuerbare Energie e.V. (BEE), Berlin + 18.30 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck



DEU: Internationale Fahrrad-Fachmesse Eurobike, Frankfurt

CHN: Chinas Staatschef Xi setzt Staatsbesuch in Kasachstan und Tadschikistan fort

HINWEIS

USA: Nyse, verkürzter Handel bis 19.00 h, Anleihenmarkt bis 20.00 h

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Nordzucker AG und Nordzucker Holding AG, Hauptversammlung, Braunschweig 10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung, Loeben

10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: expert-Gruppe, Bilanz-Pk für das Geschäftsjahr 2023/2024, Langenhagen 11:00 DEU: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Konferenz zum Thema «Versicherungsregulierung», Berlin 11:00 DEU: VSE AG, Jahres-Pk, Saarbrücken

12:00 GBR: Sainsbury, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 6/24

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/24

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 6/24 13:30 DEU: EZB Sitzungsprotokoll 5./6.6.24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Veranstaltung «75 Jahre Verband kommunaler Unternehmen (VKU)» mit Bundeskanzler Olaf Scholz + ca. 13.50 Grußwort Bundeskanzler Olaf Scholz



14:00 DEU: Economic Dialogue - Politikberatung und Finanzpolitik, u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, Berlin + Feier zum 75-jährigen Bestehen des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Finanzen

GBR: Parlamentswahl im Vereinigten Königreich



CHN: World Conference on Carbon, Shenzen



HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen



---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung, Landau in der Pfalz

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 JPN: Frühindikatoren 5/24 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 5/24

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 5/24

08:30 HUN: Industrieproduktion 5/24

08:45 FRA: Industrieproduktion 5/24

08:45 FRA: Leistungsbilanz 5/24

08:45 FRA: Handelsbilanz 5/24

09:00 ESP: Industrieproduktion 5/24

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 6/24

09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 6/24

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/24

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/24

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/24



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk zum «Karrieretag Familienunternehmen»

Unter dem Motto «Arbeit anders leben» treffen nach Veranstalterangaben über 60 führende Familienunternehmen wie Alnatura, Hilti, Trumpf oder Würth größtenteils zusammen mit ihren Inhabern auf rund 700 akkreditierte Kandidaten. Schirmherr ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Verband der Sparda-Banken, Jahres-Pk, Frankfurt 10:30 DEU: HDE, Halbjahrespressekonferenz, Berlin

10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie, Halbjahres-Pk, Frankfurt 10:30 DEU: Verband Deutsches Reisemanagement (VDR), Online-Pk 12:00 DEU: Eröffnung Mercedes-Benz eCampus, Stuttgart

13:20 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht Siemens Healthineers AG, Erlangen

ESP: Repsol, Q2-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 5/24

08:00 DEU: Handelsbilanz 5/24

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 7/24

21:00 USA: Konsumentenkredite 5/24



SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Eröffnung Mercedes-Benz eCampus, Stuttgart

Der eCampus soll ein «weiterer Meilenstein» in der Elektrifizierung von Fahrzeugantrieben sein. Dabei sind u.a. Mercedes-Chef Ola Källenius, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz

12:30 GBR: British Land Company, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 6/24



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/24 (vorläufig)

06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig)

11:00 GRC: Verbraucherpreise 6/24

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt über Referenzzinssatz für Zinsanpassungen in Prämiensparverträgen, Karlsruhe

GBR: Erste Unterhaussitzung nach der britischen Parlamentswahl geplant, London

USA: Nato-Gipfel zum 75. Jubiläum des Verteidigungsbündnisses bis 11.7.24, Washington

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: About You, Q1-Zahlen

14:00 GBR: Direct Line Insurance Group (Capital Markets Day)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Volkswagen AG, Q2 PreClose Conference Call

NLD: Ahold Delhaize (außerordentliche Hauptversammlung)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/24

03:30 CHN: Verbraucherpreise 6/24

07:00 FIN: Industrieproduktion 5/24

08:00 DNK: Verbraucherpreise 6/24

08:00 NOR: Verbraucherpreise 6/24

09:00 CZE: Verbraucherpreise 6/24

09:00 AUT: Industrieproduktion 5/24

09:00 TUR: Arbeitslosenquote 5/24

09:00 TUR: Industrieproduktion 5/24

10:00 ITA: Industrieproduktion 5/24

11:00 GRC: Industrieproduktion 5/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig)

16:00 USA: Großhandelsumsatz 5/24

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 5/24 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

12:30 DEU: BGH-Urteil in Prozess um Aufrechnung von Schadenersatz gegen Mietkaution erwartet, Karlsruhe

USA: Nato-Gipfel zum 75. Jubiläum des Verteidigungsbündnisses bis 11.7.24, Washington

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 6/24

07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, 9Monatsumsatz

10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung

11:00 DEU: Taunus Sparkasse, Bilanz-Pk, Bad Homburg

12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen

15:00 GBR: BT Group, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Tryg, Q2-Zahlen

NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 5/24

08:00 GBR: Industrieproduktion 5/24

08:00 GBR: Handelsbilanz 5/24

08:00 GBR: BIP 5/24

08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 6/24

14:30 USA: Verbraucherpreise 6/24

14:30 USA: Realeinkommen 6/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Auftakt zweitägiger EuroMinds-Wirtschaftsgipfel 2024 Unter der Überschrift «Neue Perspektiven für Europa» werden Experten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien im Hotel Grand Elysée in Hamburg über die aktuellen Herausforderungen und Chancen unserer Zeit diskutieren.

USA: Abschluss Nato-Gipfel zum 75. Jubiläum des Verteidigungsbündnisses

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Ems Chemie, Halbjahreszahlen

07:00 NOR: Aker ASA, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Storebrand, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen

13:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q2-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen

13:00 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 6/24

06:30 JPN: Industrieproduktion 5/24 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 5/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 6/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig)

09:00 TUR: Leistungsbilanz 5/24

14:30 USA: Erzeugerpreise 6/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/24 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Großbrauerei Veltins gibt Halbjahreszahlen verbunden mit Einschätzung zum deutschen Biermarkt bekannt, Meschede-Grevenstein

15:00 DEU: Bayerischer Wirtschaftstag des Wirtschaftsbeirates Bayern mit ifo-Präsident Clemens Fuest und dem CSU-Landtagsfraktionsvorsitzenden Klaus Holetschek, Augsburg

DEU: Fortsetzung zweitägiger EuroMinds-Wirtschaftsgipfel 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FIN: Nordea Bank, Q2-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q2/24

04:00 CHN: Industrieproduktion 6/24

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 6/24

07:00 FIN: Verbraucherpreise 6/24

10:00 POL: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 5/24

14:30 USA: Empire State Index 7/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fünfmonatige Sperrung der Fernverkehrsstrecke Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim beginnt In der Zeit soll die Strecke als erste bundesweit generalsaniert werden. + 17.00 h Auftaktveranstaltung u.a. mit Deutsche Bahn-Chef Richard Lutz und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP)

CHN: Drittes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas beginnt

USA: Beginn des Nominierungsparteitages der US-Republikaner

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz

06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen

07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz

12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen

14:00 USA: Alco, außerordentliche Hauptversammlung

17:45 FRA: Vinci, Q2-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bastei Lübbe, Jahrespressekonferenz, Köln

USA: Bank of America, Q2-Zahlen

USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 CHN: Dienstleistungsindex 5/24

10:00 ITA: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 7/24

11:00 EUR: Handelsbilanz 5/24

14:00 POL: Verbraucherpreise 6/24

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 6/24

14:30 USA: Im- und Exportpreise 6/24

16:00 USA: Lagerbestände 5/24

16:00 USA: NAHB-Index 7/24



SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Finanzminister



EUR: Informelles Treffen der EU-Ministerinnen und -minister für Energie - 2. Tag

CHN: Drittes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Peking

---------------------------------------------------------------------------------------- °



