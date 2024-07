Autobauer BMW legt in den USA weiter zu - Wachstumstreiber Elektroautos Der Autobauer BMW hat in den Vereinigten Staaten erneut mehr Autos verkauft. Im zweiten Quartal seien die Verkäufe von Autos der Marke BMW um 3,7 Prozent auf 91.327 Stück gestiegen, teilte das Unternehmen in Woodcliff Lake (New Jersey) mit. In den …