In der seit nunmehr seit Januar 2023 anhaltenden Kursrallye gelang es im April dieses Jahres die Vorgängerhochs aus Ende 2022 bei 151,9440 JPY erfolgreich zu überwinden und vorläufig auf ein Niveau von 160,2090 JPY anzusteigen. Nach einem erfolgreichen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau nahmen Bullen die Rallye wieder auf und trieben die Notierungen an das erste große mittelfristige Ziel am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracements bei 161,3410 JPY voran. Zeitgleich nährt sich der Wert jedoch seiner oberen Trendkanalbegrenzung an, die das Paar zurückwerfen könnte. Ein Ende der Rallye ist nach aktueller Auswertung aber nicht in Sicht, sollte jedoch auch nicht darüber hinwegtäuschen, einige Gewinne zu realisieren.

Long-Chancen weiter präsent