Die FBIF 2024 ist die wichtigste Messe der F&B-Branche im asiatisch-pazifischen Raum und zieht über 900 führende Unternehmen und Marken sowie 47.000 Besucher aus aller Welt an.

SHANGHAI, 3. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), ein weltweit führendes Unternehmen in der Hefeherstellung, hat sich mit der gesunden Lebensmittelmarke ffit8 zusammengetan, um zwei innovative Produkte vorzustellen: der Nougat-Protein-Riegel und Protein-Nougat-Snack. Diese neuen Angebote, die das Protein von Angel Yeast enthalten, wurden auf dem 2024 Food & Beverage Innovation Forum (FBIF 2024) vorgestellt, das vom 25. bis 27. Juni in Shanghai, China, stattfand.

Inspiriert von traditionellem chinesischem Nougat, behalten diese neuen Produkte den klassischen cremigen Geschmack und die zähe Textur bei, verwenden aber eine zuckerfreie Marshmallow-Mischung für eine gesündere Alternative. Das Protein von Angel Yeast trägt zu einem einzigartigen Fermentationsgeschmack bei, der sich nahtlos mit Soja- und Molkenproteinen vermischt, um die Riegel zu verbessern.

Der Eiweißnougat enthält nur 1,5 % Zucker, deutlich weniger als normaler Nougat, und liefert 7,6 mal mehr Eiweiß als Rohmilch und 3,7 mal mehr Ballaststoffe als der nationale Standard, wodurch er ideal für Kinder und ältere Menschen ist.

Hefeprotein: Eine neue Ära der Ernährung

Die alternative Proteinlösung von Angel Yeast bietet erhebliche Ernährungs- und Kostenvorteile. Während die Kosten für Molkenprotein gestiegen sind, kann Hefeprotein, das aus natürlicher Bierhefe gewonnen wird, kontinuierlich hergestellt werden und enthält alle acht essenziellen Aminosäuren.

Hefeprotein hat einen 47 % igen Gesamtgehalt an Aminosäuren, der höher ist als der von Molke und pflanzlichen Proteinen, und einen 80 % igen Proteingehalt mit einer Verwertungsrate von 96 %.

Dieses Protein wird heute in großem Umfang in veganem Fleisch, proteinreichen Wurstwaren, veganem Käse, Milchgetränken, Tiefkühlgerichten, Snacks, Backwaren, Proteinriegeln, funktionellen Lebensmitteln und Sporternährung verwendet, was sein enormes Potenzial unterstreicht.

„Hefeprotein als neuartige Lebensmittelzutat revolutioniert das Verständnis der Industrie für Fermentationsnährstoffe. Unsere Zusammenarbeit mit ffit8 bringt dieses innovative Protein schnell zu den Verbrauchern , und wir erwarten weitere Partnerschaften und Erfolge , die die Lebensmittelindustrie weiter verbessern werden", sagte Li Ku, stellvertretender Geschäftsführer des Zentrums für Hefeprotein-Nährstoff- und Aromatechnologie.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2452658/Angel_Yeast_Joins_HandsPartners_with_Ffit8_to_Launch_Nougat_Protein_Bar_and_Protein_Nougat_Snack.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/angel-yeast-bringt-in-zusammenarbeit-mit-ffit8-einen-nougat-protein-riegel-und-einen-protein-nougat-snack-auf-den-markt-302188687.html