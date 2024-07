Aston Bay - Neue hochgradige Kupferzone auf Storm entdeckt

Gehalte von mehr als 7% Kupfer hat Aston Bay (TSX.V: BAY, FSE: 6AY, WKN: A2AUFP) mit Partner American West Metals auf dem Storm-Kupferprojekt in der kanadischen Provinz Nunavut bei seinen im Frühjahr durchgeführten Bohrungen durchschnitten. Die neue Mineralisierung liegt sehr oberflächennah in Tiefen von nur bis zu 50 Meter und ist damit ein erster Erfolg des 2024er Bohrprogramms.

Bohrloch SR24-03 wurde gebohrt, um eine elektromagnetische Anomalie (EM) zu testen. Das Ergebnis mit 2,3% Kupfer über eine Länge von 20 Meter beginnend in einer Tiefe von 38 Meter zeigt einmal mehr die starke Korrelation zwischen EM-Zielen und den sehr hochgradigen Kupfersulfidmineralisierungen auf Storm. Nach nur einem Meter stieg der durchschnittliche Kupfergehalt in diesem Bohrloch über eine Länge von acht Metern auf 5,3% an und in der Spitze konnten ab 41 Meter Tiefe über drei Meter sogar 7% Kupfer nachgewiesen werden.

Die identifizierten elektromagnetischen Anomalien mit Bohrungen weiter zu testen, erweist sich damit als ein großer Erfolg, denn im Rahmen des diesjährigen Explorationsprogramms konnten mit den auf Storm eingesetzten Geräten bereits zehn weitere EM-Anomalien identifiziert werden. Noch im Juli sollen deutlich tiefer in den Boden eindringende, hochauflösende Geräte zum Einsatz kommen. Mit ihnen sollen die Zonen rund um die bestehenden Lagerstätten Storm sowie die regionalen Gebiete Tornado, Blizzard und Tempest weiter untersucht werden.

Insgesamt sollen auf Storm im Verlauf des Sommers etwa 20.000 Bohrmeter niedergebracht werden. Zunächst wird dabei mit zwei Rückspülgeräten gearbeitet, später wird auch ein Diamantbohrgerät zum Einsatz kommen. Die Arbeiten dienen der Ressourcendefinition, wobei sich das Interesse besonders auf die Lagerstätte Thunder richtet. Hier hatten die von American West im Jahr 2023 durchgeführten Bohrungen 3% Kupfer über eine Länge von 48,6 Meter nachweisen können.

Schöne Anfangserfolge auf The Gap

Aus dem im Frühjahr durchgeführten Programm liegen nun die Ergebnisse der Bohrungen SR24-01, SR24-02, SR24-03, SR24-04 und SR24-05 vor. Sie haben eine Gesamtlänge von 992,2 Meter und bestätigen neue Explorationserfolge im Gebiet The Gap, das auf halbem Weg zwischen dem Cirrus-Prospekt und dem hochgradigen Thunder-Prospekt liegt.

Die EM-Anomalie Gap war die erste einer Reihe von Leitern mit hoher Priorität im südlichen Grabengebiet, die während der laufenden Bohrsaison getestet werden sollen. Das Bohrloch unterstreicht das Potential für weitere Entdeckungen entlang der vier Kilometer langen Strukturen, die die Grundstücke Cirrus und Corona sowie die hochgradigen Kupfervorkommen Thunder (48,6 m mit 3% Kupfer) und Lightning Ridge (30,4 m mit 2,1% Kupfer) beherbergen.

Das fünfte Bohrloch des Frühjahrsprogramms (SR24-05) erprobte eine historische geophysikalische Anomalie mit induzierter Polarisation im zentralen Grabengebiet, einem Gebiet mit sehr wenigen früheren Bohrungen. Dieser zentrale Grabenbereich wird als ein nach unten abfallender Block zwischen den beiden Hauptverwerfungen im Norden und Süden interpretiert, die den Großteil der Kupfermineralisierung bei Storm beherbergen bzw. räumlich mit ihr verbunden sind. Die Geologie im Graben wird als ebenso aussichtsreich wie anderswo bei Storm angesehen, ist jedoch um eine unbekannte Tiefe nach unten verschoben.

Dieses fünfte Bohrloch stieß auf eine mächtige Sequenz von Pyritmineralisierung, die für die Randmineralisierung bei Storm typisch ist und die wahrscheinliche Quelle der IP-Anomalie darstellt. Das Loch endete bei 251,5 Meter, der Grenze des RC-Bohrgeräts, ohne Kupfersulfide zu durchteufen. Dies deutet darauf hin, dass der vermutete flach liegende kupfermineralisierte Horizont innerhalb des zentralen Grabens stratigraphisch 250 Meter unter die mineralisierten Zonen verschoben sein könnte, wie dies bei Cyclone der Fall ist. Zusätzliche Bohrungen mit dem Diamantbohrgerät werden die elektromagnetischen Fixed-Loop- (FLEM) und Moving-Loop- (MLEM) Anomalien in diesem äußerst viel versprechenden Gebiet erproben.

Mit dem Sommerbohrprogramm wurden die nächsten Schritte eingeleitet

„Der Gehalt und die Länge dieses Abschnitts auf dem neuen Gap-Prospekt sind beeindruckend und ein weiterer Beweis für die Effektivität der EM-Geophysik als Targeting-Tool für Kupfer“, kommentierte Thomas Ullrich, CEO von Aston Bay, die von American West vorgelegten Ergebnisse. „Das raupenmobile RC-Bohrgerät, das in diesem Jahr neu auf Storm ist, wird die Effizienz der Abgrenzungsbohrungen verbessern und unsere per Hubschrauber transportablen RC- und Diamantbohrgeräte ergänzen. Mehrere Anomalien sind noch nicht erprobt. Wir fangen gerade erst an, denn für den Rest der Saison sind weitere geophysikalische Untersuchungen und 20.000 Meter Reverse-Circulation- (RC) und Diamantbohrungen geplant.“

Die jüngsten Explorations- und Ressourcendefinitionsaktivitäten deuten darauf hin, dass die Storm-Prospekte und die ausgedehnte Kupfermineralisierung nur ein kleiner Teil eines sehr großen, sedimentgebundenen Kupfermineralsystems sind. Es besteht daher auch weiterhin ein erhebliches Potential für weitere Entdeckungen entlang des Streichens und zur Tiefe hin.

