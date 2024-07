FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der eher kalten Dusche vom Vortag dürfte es für die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte dank positiver Vorgaben der US-Börsen wieder etwas angenehmer werden. Der X-Dax signalisierte den Dax zuletzt 0,4 Prozent höher auf 18 241 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird rund 0,7 Prozent im Plus erwartet.

Am Dienstag war der Dax bis auf 18.030 Punkte gefallen, bevor sich am Nachmittag wieder ein paar Käufer fanden. Nach oben gilt es, das Vortageshoch bei 18.286 Punkte und die neun Punkte darüber liegende 21-Tage-Linie zu übertreffen. Dabei könnte wie bereits am Dienstagnachmittag der Schwung der US-Technologiewerte helfen. Neben allgemein starken Halbleiterwerten fiel vor allem Tesla mit einem Kursplus von gut 10 Prozent auf. Damit honorierten die Anleger unerwartet gute Auslieferungszahlen im ersten Quartal. Gleichwohl bleibt die Unsicherheit mit Blick auf die politische Lage in Frankreich.