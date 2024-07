Gemäß einer aktuellen Analyse von Alix Partners werden chinesische Fahrzeughersteller voraussichtlich bis 2030 ein Drittel des globalen Automobilmarktes erobern und neun Millionen Fahrzeuge außerhalb Chinas absetzen. In Europa geschieht dies auf Kosten der europäischen, japanischen und koreanischen Automobilmarken. Die Produktionskosten für Elektroautos liegen in China um etwa ein Drittel unter denen in Europa. Durch eine aggressive Preispolitik erweitern chinesische Automobilhersteller ihren Marktanteil. Neue Zölle der EU auf chinesische Fahrzeuge könnten vorübergehend den Import verlangsamen und die Verkaufspreise stabilisieren, jedoch gleichzeitig die lokale Produktion chinesischer Fahrzeuge und Komponenten in Europa beschleunigen. Insbesondere die deutschen Premiumhersteller wie BMW sehen sich auch mit einer zunehmenden Bedrohung auf dem chinesischen Markt konfrontiert.

Der Aktienkurs von BMW hat die Anfang Oktober 2022 gebildete Aufwärtssequenz Mitte Juli 2023 durchbrochen. Der endgültige Bruch und die folgende Abwärtsentwicklung sind auf die für die Aktionäre enttäuschende Halbjahresbilanz vom 3. August 2023 zurückzuführen. Ende Oktober 2023 startete die nächste Aufwärtssequenz und bildete am 10. April 2024 ein partielles Hoch auf dem Level von 115,35 Euro. Es folgte eine steile Abwärtssequenz, die an den Unterstützungen bei 104,05 Euro, 93,02 Euro und zuletzt bei 85,80 Euro eine kurze Seitwärtsphase ausbildete. Bis dato konnte das Level um 85,82 Euro gehalten werden. Die prekäre Konkurrenzsituation mit China wird sich tendenziell auf den Absatz und somit auch auf den Aktienkurs durchschlagen und im Vorfeld für negative Nachrichten sorgen. Es kann also der Durchbruch der Unterstützung bei 85,80 Euro nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall könnte der Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 80,54 Euro weiterlaufen. Mittelfristig betrachtet befinden sich die erwarteten KGVs von 2024 bis 2026 aktuell zwischen 5,32 und 5,17, was im historischen Vergleich eher günstiger ausfällt und auf den Kursverlauf eher stabilisierend wirken sollte.

BAY.MOTOREN WERKE AG ST (Tageschart in Euro) Tendenz: