Renditeanstieg am Anleihemarkt wieder nur vorübergehend?

von Sven Weisenhaus

Der DAX konnte vorgestern zwar kurzzeitig auf ein neues Hoch in seiner flachen Aufwärtstendenz steigen, wenig später wurden die Kursgewinne aber fast vollständig abgegeben. Und gestern rutscht der deutsche Leitindex weiter abwärts, so dass wieder einmal ein Fehlsignal generiert wurde und sich die Konsolidierung der vergangenen Tage letztlich fortsetzt (mehr dazu im Chartanalyse-Dienst „Target-Trend-Spezial“). Letzteres gilt auch für die Aktienindizes in den USA.

Charttechnisch interessantes Auf und Ab der Renditen

Die aktuellen Kursentwicklungen auf dem Anleihemarkt sind dagegen deutlich interessanter. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen war zum Beispiel kürzlich an einem Kreuzwiderstand aus der oberen Linie eines flachen und der unteren Linie eines steileren Aufwärtstrendkanals abgeprallt (siehe roter Pfeil im folgenden Chart). Damit wurde einerseits der Bruch der steilen Trendkanäle und andererseits die Rückkehr in den flachen Trendkanal bestätigt.