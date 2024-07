Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers Rheinmetall ist am Mittwoch schwungvoll in den Handel gestartet und setzte sich mit einem Plus von mehr als drei Prozent klar an die Spitze des Leitindex DAX .

Ursächlich für den Kursanstieg ist eine Kaufempfehlung der US-Investmentbank Morgan Stanley, die der Aktie mit einem Ziel von 636 Euro ein Potenzial von 32 Prozent bescheinigt.

In ihrer Studie zur Aktie weisen die Analysten zwar darauf hin, dass sich Rheinmetall seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine um mehr als 400 Prozent verteuert hat, was Diskussionen um das weitere Kurspotenzial der Aktie ausgelöst habe.

Sie zeigen sich angesichts einer Reihe von Katalysatoren aber optimistisch für höhere Notierungen. Dabei betonen sie den Kapazitätsausbau zur Herstellung von Artilleriemunition sowie die anhaltenden Bemühungen der NATO-Staaten, ihre Lager wieder aufzufüllen. Das sorge für starke Wachstumsaussichten.

Es lauern aber auch Risiken

Als vom Markt noch zu wenig berücksichtigt empfinden sie außerdem das Elektronik- und Aviationsgeschäft des Unternehmens. Hier läge angesichts der Kompetenzen im Bereich Luftverteidigung bislang noch nicht gehobenes Potenzial.

Als Gefahren für ihre Kaufempfehlung identifizieren die Experten einerseits Risiken im Auftragsbuch, also mögliche Stornierungen vor allem im Automobilbereich, sollte sich die Konjunktur eintrüben. Andererseits sei die aktuelle Auftragslage gut, es sei aber nicht klar, wann diese in Form von Umsätzen materialisiert werden könnten, was auch ein "Timing-Risiko" bedeuten würden.

Aktie nähert sich wichtigem Widerstand

Die Kaufempfehlung von Morgan Stanley nehmen am Mittwoch viele Anleger zum Anlass, sich in der Aktie zu engagieren beziehungsweise ihre Positionen aufzustocken, die Aktie gewinnt über 3 Prozent und setzt sich damit klar an die DAX-Spitze.

Rheinmetall nähert sich dadurch der wichtigen Widerstandsmarke von 500 Euro und könnte mit einem Sprung darüber für Entspannung im zuletzt klar abwärtsgefährdeten Chart sorgen.

Für ein klares prozyklisches Kaufsignal gilt es aus Sicht der Käufer allerdings nicht nachzulassen. Ein solches würde sich erst oberhalb des Kreuzwiderstandes aus Abwärtstrendoberkante und 50-Tage-Linie bei etwa 515 Euro ergeben.

Fazit: Noch ist die Gefahr nicht gebannt

Nachlässig sollten die Bullen allerdings nicht werden: Ein Intraday-Reversal unter die Marke von 500 Euro würde den Widerstand dort bestätigen und den Blick wieder auf die charttechnischen Gefahren der Aktie lenken.

Da am Mittwochnachmittag zahlreiche Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet werden, darunter auch zum Stellenaufbau im Juni, und mit kräftigen Schwankungen bei den Anleiherenditen und Zinserwartungen zu rechnen ist, sollten Anleger gegenüber der Aktie von Rheinmetall eine abwartende Haltung einnehmen und sehen, wo der Tageschlusskurs landen wird.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion