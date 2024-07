Brüssel (ots/PRNewswire) - Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen

für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat das iTRAK®

5750 Intelligent Track System (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products

/hardware/allen-bradley/motion-control/independent-cart-technology/itrak-5750.ht

ml?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative

_MultiIndustry_EMEA_CMP-04746-W1C6M5&utm_content=news_wire) angekündigt, das

Unternehmen die Möglichkeit bietet, Maschinenproduktivität durch schnellere,

intelligentere und flexiblere Bewegungen neu zu definieren.



Das System erweitert das iTRAK-Portfolio von Rockwell Automation um ein

spezielles Design, das für schwerere Nutzlastanwendungen optimiert ist. Es

ersetzt die mechanischen Komponenten und komplexen Verbindungen herkömmlicher

Fördersysteme und nutzt stattdessen elektromagnetische Kräfte, um Bewegung zu

erzeugen.





Diese Art des Materialtransports bietet die Möglichkeit, zuverlässigereMaschinen zu entwickeln, die weniger Wartung erfordern und ein neuesProduktivitätsniveau ermöglichen. Das vielseitige System besteht aus einerVielzahl von geraden und gebogenen Schienen und bietet die Möglichkeit, jedesneue System auf die jeweiligen Anwendungsanforderungen abzustimmen.Das iTRAK 5750 Intelligent Track System ermöglicht es Unternehmen, mitTechnologien Schritt zu halten, die eine unabhängige Bewegung jedesindividuellen Trägers und eine einfache Steuerung der Bewegung durchbenutzerfreundliche Softwareprofile ermöglichen. Dadurch können Engpässebeseitigt und die Gesamtproduktivität gesteigert werden, so dass Kleinauflagenrentabler werden, während die Gewinnspannen bei Standardauflagen erhöht werdenkönnen. Die nahtlose Integration in Allen-Bradley-Komplettlösungen ermöglichteine optimierte Kommunikation und Synchronisation mit umliegenden Geräten, wiez. B. Robotern.Das iTRAK 5750 Intelligent Track System (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/hardware/allen-bradley/motion-control/independent-cart-technology/itrak-5750.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndustry_EMEA_CMP-04746-W1C6M5&utm_content=news_wire) bieteteine Vielzahl von Bewegungsprozessen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit,Intelligenz und Flexibilität und trägt so dazu bei, die Leistung vonAutomatisierungssystemen zu verbessern und eine intelligentere Zukunft in derFertigung einzuleiten.Informationen zu Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmenfür industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden dieVorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um mehrMöglichkeiten zu schaffen und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen.Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, undbeschäftigt ca. 29.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das vernetzteUnternehmen in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Siehttp://www.rockwellautomation.com .Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2446504/iTRAK_5750_Intelligent_Track_System.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/intelligentes-antriebssystem-itrak-5750-von-rockwell-automation-ermoglicht-schnellere-und-flexiblere-bewegungen-bei-schwereren-nutzlasten-302183364.htmlPressekontakt:Stanley Miller,samiller1@ra.rockwell.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/23136/5814827OTS: Rockwell Automation