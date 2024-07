FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Dämpfer vom Vortag hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte mit moderaten Gewinnen eröffnet. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,47 Prozent auf 18.249,96 Punkte. Der MDax legte um 0,54 Prozent auf 25.261,51 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um rund 0,7 Prozent nach oben.

Am Dienstag war der Dax bis auf 18.030 Punkte gefallen, bevor sich am Nachmittag wieder ein paar Käufer fanden. Nach oben gilt es, das Vortageshoch bei 18.286 Punkte und die neun Punkte darüber liegende 21-Tage-Linie zu übertreffen. Dabei könnte wie bereits am Dienstag der Schwung der US-Technologiewerte helfen. Neben allgemein starken Halbleiterwerten fiel vor allem Tesla mit einem Kursplus von gut 10 Prozent auf. Damit honorierten die Anleger unerwartet gute Auslieferungszahlen im ersten Quartal. Gleichwohl bleibt die Unsicherheit mit Blick auf die politische Lage in Frankreich.

Als wichtigsten Kurstreiber für die Wall Street am Vorabend sieht Analyst Thomas Altmann von QC Partners Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell beim Notenbanker-Treffen im portugiesischen Sintra. "Vor allem angesichts der Äußerungen zum sich abkühlenden Arbeitsmarkt und zu den Risiken einer zu späten ersten Zinssenkung sehen die Börsianer ihre Erwartung eines ersten Zinsschrittes im September bestätigt", betonte Altmann./edh/nas