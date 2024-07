Berlin (ots) - Im Finale des 23. eGovernment-Wettbewerbs von BearingPoint und

"Es ist beeindruckend, so viele Einreichungen von verschiedenen Akteuren zusehen, die mit innovativen Ideen wichtige Gesellschaftsthemen adressieren undwertvolle Lösungen bereitstellen. Themen wie Fachkräftemangel, Integration undsozialer Zusammenhalt sowie Bevölkerungsschutz haben uns dazu bewegt,zusätzliche Preise auszuloben und eine fünfte Kategorie 'Besonderegesellschaftliche Relevanz' einzuführen," erklärt Jon Abele, Leiter PublicServices und Mitglied der Geschäftsführung bei BearingPoint.In der neuen Kategorie "Digitalisierungsschub durch KI" haben Verwaltungen ihreProjekte eingereicht, die sowohl praktische KI-Anwendungen als auch Initiativenzur Schaffung der erforderlichen Infrastrukturen umfassen. "Die öffentlichenOrganisationen machen sich Künstliche Intelligenz zu eigen - das ist eine ganzwichtige Entwicklung. Es gab in diesem Jahr deutlich mehr KI-Einreichungen alsnoch 2023. So muss es weiter gehen", betont Martin Obholzer, Managing DirectorÖffentliche Hand bei Cisco in Deutschland. "Der vermehrte Einsatz vonKI-Innovationen zeigt, wie sehr sich die Verwaltung in Richtung einer digitalenZukunft bewegt."Feierliche Preisverleihung am 5. September - Jetzt anmelden!Die unabhängige Jury aus Expertinnen und Experten der Verwaltungsinformatik,Gesellschaftsentwicklung und Medienlandschaft spielt eine zentrale Rolle imeGovernment-Wettbewerb, indem sie über die Beurteilung und Auszeichnung derProjekte entscheidet. Die Bekanntgabe der Gewinnerprojekte findet auf derfeierlichen Preisverleihung am 5. September im Rahmen desdiesjährigenMinisterialkongresses (http://www.ministerialkongress.de/) statt. Melden Siesich jetzt für die Preisverleihung an!