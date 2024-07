Aktien Asien/Pazifik Gewinne - Nikkei mit Kurs auf Rekordhochs Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. Lediglich die chinesischen Festlandsbörsen scherten mit leichten Verlusten aus. Japanische Aktien schlossen an die starke Vortagesentwicklung an und bauten ihre …