RESTON/WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Auf dem US-Automarkt hat der Autobauer Volkswagen derzeit trotz Gegenwinds durch hohe Zinsen einen Lauf. Für die Konzerntochter Audi sieht es hingegen deutlich schwieriger aus. Die Bayern von BMW konnten ebenfalls weiter zulegen, vor allem dank ihrer weiter gut gehenden Elektroautos. Der Gesamtmarkt in den USA stottert hingegen wegen der hohen Zinsen und zurückhaltender Käufer.

Die Wolfsburger Kernmarke VW Pkw steigerte die Zahl der verkauften Fahrzeuge in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum nach eigenen Angaben um fast ein Drittel auf 100.612 Stück. Die Verkäufe des E-Auto-Modells ID.4 sanken allerdings um 15 Prozent. Die sonstigen in den USA angebotenen SUV-Modelle wie Atlas, Taos und der Tiguan mit weitem Radstand gaben VW allerdings Schub. Auch die Limousinen-Modelle konnten - angetrieben vom Modell Jetta - ein deutliches Plus einfahren. Drei Viertel der in den USA verkauften Modelle sind bei VW inzwischen SUVs.