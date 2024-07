Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 03.07.2024

Kursziel: EUR 2,30 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 36 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Kapitalerhöhung für den großflächigen Vertriebsstart



Der Anfang der Woche veröffentlichte Geschäftsbericht 2023 bestätigt unsere Überzeugung, dass sich die Ertragslage in diesem Jahr deutlich verbessern und im vierten Quartal 2024e sogar der Break-Even-Punkt auf EBITDA-Ebene erreicht werden könnte. Entlastend wird sich nach unserer Einschätzung vor allem der deutliche Rückgang der Personalaufwendungen auswirken, da Softwareentwickler zukünftig nur noch für Updates und mögliche Weiterentwicklungen beschäftigt werden müssen. Wir bestätigen daher unser Kursziel von EUR 2,30 je Aktie (Base-Case-Szenario). In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und ermitteln Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 1,60 (10%-Quantil) und EUR 2,80 (90%-Quantil) je Aktie. Angesichts eines von uns erwarteten Kurssteigerungspotenzials von 119,0% erneuern wir unser Buy-Rating für die Aktien der medondo Holding AG.

Anfang der Woche hat medondo den Geschäftsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Während der Konzernumsatz auf EUR 1,249 Mio. (Vj.: EUR 1,604 Mio., -22,1% YoY) zurückging, kam es beim EBIT mit EUR -4,137 Mio. (Vj.: EUR -5,260 Mio.) zu einer deutlichen Verringerung des operativen Verlustes. Zurückzuführen ist diese im Wesentlichen auf Kosteneinsparungen im Personalbereich - die Zahl der Mitarbeiter hat sich zum Bilanzstichtag auf 22 von 47 (12/2022) durch den Abbau von Softwareentwicklern mehr als halbiert - und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30131.pdf



