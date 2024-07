AKTIE IM FOKUS Analystenlob und möglicher Rekordauftrag treiben Rheinmetall an Eine Empfehlung durch die Investmentbank Morgan Stanley und die Aussicht auf einen Milliardenauftrag aus Italien haben der Erholung der Aktien von Rheinmetall am Mittwoch Schwung gegeben. Die Papiere des Rüstungskonzerns kehrten mit 4 Prozent Plus …