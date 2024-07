FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Dämpfer vom Vortag hat der deutsche Aktienmarkt dank positiver Vorgaben der US-Börsen zur Wochenmitte zugelegt. Der Dax stieg am Mittwochvormittag um 0,69 Prozent auf 18.289,21 Punkte. Am Dienstag war der Leitindex bis auf 18.030 Punkte gefallen, bevor sich am Nachmittag wieder einige Käufer fanden. Der MDax gewann am Mittwoch zuletzt 0,57 Prozent auf 25.269,41 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um rund 1,0 Prozent nach oben.

Die US-Aktienmärkte profitierten am Vortag von Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell beim Notenbanker-Treffen im portugiesischen Sintra. "Vor allem angesichts der Äußerungen zum sich abkühlenden Arbeitsmarkt und zu den Risiken einer zu späten ersten Zinssenkung sehen die Börsianer ihre Erwartung eines ersten Zinsschrittes im September bestätigt", betonte Analyst Thomas Altmann von QC Partners.

Unter den Einzelwerten standen die Anteilsscheine von Rheinmetall nach einer positiven Analystenstudie und der Aussicht auf einen Milliardenauftrag aus Italien mit plus 4,0 Prozent an der Dax-Spitze. Die jüngste Kursschwäche eröffne eine gute Kaufgelegenheit, glaubt Morgan-Stanley-Analystin Marie-Ange Riggio, die ein Kurspotenzial von rund 32 Prozent sieht. Zudem stehen die Düsseldorfer laut dem "Handelsblatt" vor dem größten Auftrag ihrer Firmengeschichte. Der italienische Staat wolle den von Rheinmetall entwickelten Kampfpanzer Panther sowie den Schützenpanzer Lynx bestellen. Der Auftrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren solle ein Volumen von rund 20 Milliarden Euro haben - inklusive Wartung.