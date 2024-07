DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall steht laut einem Pressebericht kurz vor einem milliardenschweren Rahmenvertrag aus Italien für Panzer. Wie das "Handelsblatt" am Mittwoch unter Berufung auf Branchenkreise schreibt, will der italienische Staat die von Rheinmetall entwickelten Kampfpanzer Panther sowie den Schützenpanzer Lynx bestellen. Die Rheinländer kooperierten dabei mit dem lokalen Hersteller Leonardo , mit dem in diesem Zusammenhang ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden solle. Der mögliche Auftrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren soll demnach ein Volumen von rund 20 Milliarden Euro haben - inklusive Wartung.

Den Planungen zufolge wolle Italien mindestens 350 Schützenpanzer Lynx und mehr als 200 Kampfpanzer Panther anschaffen. Ein Rheinmetall-Sprecher wollte den Sachverhalt weder bestätigen noch kommentieren. Bereits am Dienstag hatte die italienische Zeitung "Il Sole" berichtet, dass Rheinmetall und Leonardo über ein Gemeinschaftsunternehmen für italienische Panzer sprechen und am Mittwoch eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnen wollten./mis/nas