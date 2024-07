Curevac baut um GSK zahlt bis zu 1,4 Milliarden für Grippe-, Covid-Impfstoffe Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac will im Rahmen eines Konzernumbaus die Rechte an seinen mRNA-Grippe- und Covid-19-Impfstoffen für bis zu 1,45 Milliarden Euro an den britischen Pharmakonzern GSK weitergeben. Die beiden Unternehmen …