Mit Initiativen zur Förderung der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung von Frauen konnte die HYPO NOE bei der Vergabe des "berufundfamilie" Gütezeichens glänzen.



St. Pölten (APA-ots) - Beruflichen Erfolg mit familiärer Erfüllung in Einklang zu bringen, kann manchmal einem Drahtseilakt gleichen und nicht wenigen Menschen fällt es schwer, die Balance zwischen Arbeitszeit und Privatleben zu finden. Als familienfreundliche Arbeitgeberin liegt es der HYPO NOE am Herzen, ihren

Mitarbeiter:innen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf so einfach wie möglich zu machen. Im Rahmen des Audits berufundfamilie setzte die HYPO NOE bereits viele Initiativen für ein familienfreundlicheres Miteinander. Diese Maßnahmen wurden mit der erneuten Zertifizierung als familienfreundlicher Arbeitsplatz honoriert. Auch Petra Fritscher, Leiterin People & Culture, meint: "Ein

familienfreundliches Arbeitsumfeld ist für uns sehr wichtig, um unsere Mitarbeiter:innen in unterschiedlichen Lebensphasen zu unterstützen. Die Zertifizierung stellt für uns einen willkommenen Prozess dar, um den Status-Quo unserer Rahmenbedingungen zu evaluieren und neue Maßnahmen für eine noch familienfreundlichere Unternehmenskultur zu schaffen."