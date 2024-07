- Einnahmen aus Investition werden für Weiterentwicklung von Rutil-Graphit-Projekt Kasiya in Malawi verwendet

- Rio Tinto investiert 18,5 Millionen AUD mittels Ausübung von Optionen, um Beteiligung an Sovereign auf 19,76 % zu erhöhen

- Zusätzliche Investition von Rio Tinto ist weiterer Schritt in Richtung Erschließung von bedeutsamer neuer Versorgung mit natürlichem Rutil und Flockengraphit mit geringem CO2-Fußabdruck

- Im Rahmen von Investitionsabkommen zwischen Sovereign und Rio Tinto bietet Rio Tinto weiterhin Unterstützung und Beratung zu technischen und Marketing-Aspekten von Kasiya

3. Juli 2024 / IRW-Press / Sovereign Metals Limited (ASX: SVM; AIM: SVML) (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Rio Tinto Mining and Exploration Limited (Rio Tinto) das Unternehmen darüber informiert hat, dass es all seine Aktienoptionen ausgeübt hat, um seine Beteiligung an Sovereign auf 19,76 % zu erhöhen.

Rio Tinto hat 34.549.598 Aktienoptionen ausgeübt, um dieselbe Anzahl an neuen, voll eingezahlten Stammaktien (Aktien) von Sovereign zu einem Preis von 0,535 AUD pro Aktie zu erwerben (Einnahmen von 18.484.035 AUD).

Das Unternehmen wird die Einnahmen aus der zusätzlichen strategischen Investition von Rio Tinto verwenden, um das erstklassige Rutil-Graphit-Projekt Kasiya von Sovereign (Kasiya oder das Projekt) in Malawi weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch die Fortführung der aktuellen Optimierungsstudie für Kasiya, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung einer erstklassigen Mine liegt, die in der Lage ist, kritische Mineralien für die Titanpigment-, Titanmetall- und Lithium-Ionen-Batterieindustrie zu liefern. Im Rahmen des Investitionsabkommens zwischen Sovereign und Rio Tinto bietet Rio Tinto weiterhin Unterstützung und Beratung zu technischen und Marketing-Aspekten von Kasiya.

Die Gelder aus der Ausübung von Optionen werden voraussichtlich bis Freitag, 5. Juli 2024, eintreffen.

Ben Stoikovich, Chairman von Sovereign, sagte: „Die zusätzliche Investition von Rio Tinto in Sovereign bekräftigt die Position von Kasiya als eines der weltweit bedeutsamsten Projekte für kritische Mineralien. Angesichts der Erfahrung von Rio Tinto als eines der größten und erfolgreichsten Bergbauunternehmen der Welt befindet sich Kasiya in einer günstigen Position, um potenziell ein Marktführer bei natürlichem Rutil und Graphit mit geringem CO2-Fußabdruck zu werden.“

