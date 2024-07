Mit einem kumulierten Geschäftsvolumen von über zwei Milliarden Euro Prämie zählt UNIQA zu den führenden europäischen Versicherungen im B2B-Segment in Österreich und der CEE-Region. Aufbauend auf ihrer Branchenexpertise geht UNIQA nun einen weiteren Schritt über das klassische Versicherungsgeschäft hinaus: Die neue Tochtergesellschaft UNIQA Sustainable Business Solutions begleitet Kund:innen in Risikofragen, bei der Transformation und bei ESG-Themen. Sie unterstützt Einzel- bis Großunternehmen dabei, mit aktivem Risikomanagement ihre Resilienz zu stärken und ihre Nachhaltigkeitsstrategien in Einklang mit rechtlichen Rahmenbedingungen zu bringen. Ab 1. Juli ist die Gesellschaft vorerst in Österreich, Polen, Tschechien und der Slowakei tätig, weitere Länder folgen. Unternehmen können die Services unabhängig von einem UNIQA Versicherungsvertrag in Anspruch nehmen.

Erweiterte Risikoeinschätzung in komplexem Umfeld



Firmen sind mit einem immer komplexeren Geschäftsumfeld konfrontiert - von regulatorischen Nachhaltigkeitsanforderungen bis hin zu wachsenden Risiken durch Klimawandel und geopolitische Herausforderungen. Deshalb erweitert die UNIQA Sustainable Business Solutions die Schadenprävention über traditionelle

Versicherungslösungen hinaus und hilft Unternehmen, potenzielle Gefahren proaktiv zu eliminieren und Risiken zu minimieren. Sie unterstützt bei ESG-basierten Transformationserfordernissen mit Analysen und Empfehlungen für Nachhaltigkeitslösungen im Sinne einer gesamtheitlichen 360-Grad-Perspektive auf die Kund:innen. "Die vertikale Integration der UNIQA Sustainable Business Solutions ist für uns eine klare Konsequenz der Kundenzentrierungsstrategie, die wir seit 2020 in der ganzen Gruppe erfolgreich implementieren. Ein großer Vorteil für unsere Kund:innen ist vor allem auch die gebündelte Risk Engineering Expertise und das Zusammenspiel der besten Köpfe aus unseren 17 Märkten in Europa", erklärt Wolfgang Kindl, Vorstand für Kunde & Markt International. Peter Humer, Vorstand für Kunde & Markt Österreich, ergänzt: "Ändern sich die Bedürfnisse unserer Kund:innen, wollen wir als Partnerin auf Augenhöhe an deren Seite stehen - über nationale Grenzen und traditionelle Versicherungsleistungen hinaus. Mit UNIQA Sustainable Business Solutions sind wir für unsere Firmenkund:innen eine verlässliche Partnerin in den oftmals herausfordernden Transformationsprozessen."



Klimaschutz für erfolgreiche Zukunft



Mit der neuen Gesellschaft trägt UNIQA ihrer

gesamtgesellschaftlichen Verantwortung Rechnung - getreu dem Markenversprechen gemeinsam besser leben. Als Versicherung kennt UNIQA die Risiken des Klimawandels und versucht auf lange Sicht gegenzusteuern. "Insbesondere in einer Zeit, die von zunehmendem regulatorischem Druck und den Auswirkungen des Klimawandels geprägt ist, sind präventive Maßnahmen und eine robuste

Risikomanagementstrategie entscheidend für den Unternehmenserfolg", betonen CEO Olivera Böhm-Rybak und Christoph Kapfinger, Geschäftsführer der UNIQA Sustainable Business Solutions in Österreich: "Unser Ziel ist es, eine starke Partnerin für unsere Kund:innen zu sein, die sie auf ihrem Weg in eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft unterstützt."



Mehr Informationen unter: [www.uniqa-sustainable.com] (http://www.uniqa-sustainable.com/)



UNIQA Group



Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Mehr als 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive

Vertriebspartner:innen betreuen in 17 Ländern knapp 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 14 Märkten vertreten: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



