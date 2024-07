DÜSSELDORF, Deutschland, 3. Juli 2024 /PRNewswire/ – Geekplus, der weltweit führende Anbieter von mobilen Robotern und intelligenten Logistiklösungen, hat in Zusammenarbeit mit Körber mehr als 20 autonome mobile Roboter für den Weinhändler Hawesko-Gruppe eingerichtet. Das Projekt bringt Lagerautomatisierung in die Anlage des Unternehmens in Tornesch, Deutschland, wo der hauseigene Logistikdienstleister IWL jährlich 20 Millionen Flaschen Wein und Champagner umschlägt.