Norderstedt (ots) - Aktuelle Marktbeobachtungen des IT-Dienstleistungs- und

Beratungsunternehmens Lufthansa Industry Solutions (LHIND) zeigen, dass der EU

AI Act branchenübergreifend für Verunsicherung sorgt. Auch im technischen

Flottenmanagement bleibt der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) daher noch

hinter den Möglichkeiten zurück. Um den Unternehmen hier eine hohe

Rechtssicherheit zu bieten, hat LHIND seinen AI Maintenance Assistant von TÜV

SÜD und Calvin Risk als erste KI-gestützte Maintenance-Anwendung bewerten

lassen, die schon heute weltweite regulatorische Anforderungen erfüllt - auch

wesentliche Teile des EU AI Acts. Damit ist ein effektives Risikomanagement nach

EU-Recht ohne großen Aufwand möglich.



"Die im März vom EU-Parlament verabschiedete KI-Verordnung soll Transparenz

schaffen und die Anwendung von KI erleichtern. Doch noch sorgt der AI Act bei

den Unternehmen eher für Zurückhaltung bei der Entwicklung von smarten und

individualisierten Assistenten", sagt Michael Koch, Director Artificial

Intelligence bei LHIND. "Dabei gibt es keinen Grund für das Zögern. Mit der vor

sechs Jahren in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wurde

bereits ein Grundstein gelegt."





Darauf aufbauend konnte der AI Maintenance Assistant der LHIND nun erfolgreichdie Überprüfung von TÜV SÜD und Calvin Risk durchlaufen. TÜV SÜD steuerte seinenselbst entwickelten KI-Qualitätsrahmen bei, der sich aus verschiedenen Normenund ISO-Standards für KI-Systeme und Spezifikationen des Europäischen Komiteesfür Normung (CEN) zusammensetzt. Das vom Schweizer Technologieunternehmen CalvinRisk in Zusammenarbeit mit TÜV SÜD entwickelte Evidence Management Tool (QLAIM)stellt das operative Software-System zur Durchführung einer solchen digitalenPrüfung dar und arbeitet innerhalb des von TÜV SÜD definierten Rahmens."Der KI-Qualitätsrahmen von TÜV SÜD kombiniert klassischeQualitätsmanagementansätze mit konkreten regulatorischen Anforderungen an KI undkann durch das Compliance Tool von Calvin Risk und TÜV SÜD auch einfachumgesetzt werden. Zusätzlich werden auch das Risikoprofil des Anwendungsfallsund Maßnahmen zur Risikominimierung berücksichtigt. In dieser Kombination unddurch den systematischen Ansatz ist eine hohe Qualität und Rechtssicherheit vonKI-Anwendungen schon heute gut möglich", so LHIND-Experte Koch.KI-Systeme mit höchsten Standards bei Sicherheit, Privatsphäre und FairnessJulian Riebartsch, CEO & Co-Founder des KI-Spezialisten Calvin Risk, empfiehltKonzernen, Mittelständlern und kleinen Betrieben gleichermaßen, mutig zu seinund das Potenzial der generativen KI zu nutzen: "Mit der weltweit ersten