Gesteinsrutsch bei Victoria Gold -Updateversuch

Bergbau ist schon immer ein Abenteuer und gefährlich gewesen und wird es auch bleiben. Im Normalfall geht auch alles gut aber es kann halt auch mal etwas passieren wie bei Victoria Gold im Yukon. Wir versuchen uns mal hier an einem Update auch wenn es immer noch zu früh ist, eine präzise Aussage zu machen. Am Montag 27. Juni 2024 gab es einen Gesteinserdrutsch im Haufenlaugungspad der Eagle Mine. Dieses kann bis zu 90 Mio. Tonnen Erz aufnehmen. Wieviel Tonnen abgerutscht sind kann noch nicht quantifiziert werden. Wodurch dies zustande kam ist noch nicht geklärt und das wird auch noch dauern.

Video Überflug von Blair McBride, The Northern Miner:

https://www.mining.com/victoria-gold-must-rapidly-secure-landslide-sit ...

Denn der Haufenlaugungspad ist das Herzstück für die Goldauslösung aus dem Erzgestein mittels Zyanid. Daher auch die verständliche Umweltaufregung, ob das Grundwasser bzw. die Umwelt versucht wurde. Hier kann bisher Entwarnung gegeben werden. Nach ersten Wasserproben mit staatlichen Stellen konnte bisher keine Zyanidverunreinigung nachgewiesen werden, was die Nerven etwas beruhigen dürfte.

Quelle: Mining.com Artikel, Northern Miner

"Zur Prüfung auf eine mögliche Cyanidkontamination wurden am Montag an verschiedenen Stellen bei Eagle Wasserproben entnommen, unter anderem aus dem Kontrollteich in der Nähe des HLP, einem Rückhaltedamm und einer natürlichen Quelle in der Nähe der Mine. Die Proben wurden an ein Labor in Burnaby, British Columbia, geschickt und die Ergebnisse würden in fünf bis sieben Tagen erwartet, sagte Russell McDiarmid, Leiter der Abteilung für Großbergwerke der Behörde, bei der Pressekonferenz."

Schlimmer wiegt hier, dass man nicht produzieren kann und das bei Goldpreisen von 2,300 $ und mehr pro Unze.

Victoria Gold sieht sich nun auch einer gerichtlichen Untersuchung gegenüber, da man in 2021 schon einmal ein Leck hatte mit Zyanid Austritt.

Der Betrieb ist eingestellt und wird dies auch auf Monate hinaus bleiben. Die Aktien sind nun 90% eingebrochen. Für Ultramutige ein Zock der dem Kasino gleichkommt mit Schwarz oder Rot... Die Marktkapitalisierung liegt nun nur noch bei 70 Mio. CAD. Ein Jammer...

Quelle: Mining.com Artikel, Northern Miner

Das Unternehmen hat eine Sicherheit mit 104 Mio. CAD für einen möglichen Reinigungsfonds hinterlegt. Man kann aber noch nicht sagen, ob die Gelder ausreichen. Aber Victoria drücken auch noch fällige Schulden per 31. März 2025 die hoffentlich verlängert werden können.

Es bleibt leider sehr spannend um die Zukunft des Unternehmens. Es handelt sich nun schon um den zweiten Hangrutsch seit Januar als ein kleinerer Event stattfand wo aber noch nicht gelaugt wurde.

Der Chart ist kollabiert und wieder auf dem Niveau von 2013 bei rund 0,80 CAD. Eine Aussage oder Kursziel kann man nicht mehr machen da die Risikofaktoren einfach zu groß sind.

Es kann jemand kommen und alles übernehmen oder aber das Unternehmen schafft es aus eigener Kraft oder aber es ist pleite. Keine Ahnung... Es könnte auch ein Megazock für hartgesottene Spekulanten sein wie oben erwähnt. Die Chancen stehen 50:50 wenn überhaupt. Schade. Deshalb ist es so wichtig seine Investments zu diversifizieren!

Mining.com aktueller Artikel: https://www.mining.com/victoria-gold-charged-after-second-landslide-at ...

