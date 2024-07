Bielefeld (ots) - Mehr Klarheit und Sicherheit in finanziellen Fragen - das

wünschen sich viele, die ihr Geld sinnvoll anlegen möchten, um im Alter

sorgenfrei leben zu können. Es kann eben einiges schiefgehen, wenn es an Wissen

fehlt. Doch was sind die größten Fehler, die dem Vermögensaufbau im Weg stehen

können?



Viele Menschen, die über Geld verfügen, das eine Notreserve übersteigt, lassen

es auf dem Girokonto liegen oder verschieben es vielleicht auf ein

Tagesgeldkonto, das immerhin ein paar Zinsen bringt. Dabei ist ihnen durchaus

bewusst, dass es wichtig wäre, den Vermögensaufbau systematisch zu betreiben.

Wenn es nicht dazu kommt, liegt es häufig an einer großen Unsicherheit in allen

Fragen um Finanzen und Geldanlage. Wie kann es gelingen, ordentliche Renditen zu

erzielen, ohne ein hohes Risiko einzugehen? "Ich kann gut verstehen, dass nicht

jeder Finanzprofi werden möchte, um aktiv am Finanzmarkt mitzumischen und an der

Börse zu spekulieren", sagt David Tappe, Gründer und Vorstand der TAPPE

CONSULTING AG. "Den meisten fehlt dazu einfach die Zeit und sie haben sich nicht

umsonst beruflich anders orientiert. Trotzdem sollten sie dem Thema Finanzen

mehr Aufmerksamkeit widmen, denn finanzielle Unabhängigkeit ist eine schöne

Sache und wer seinen Vermögensaufbau für die Altersabsicherung frühzeitig

beginnt, lebt heute schon viel entspannter."







Finanzindustrie zu werden. Dabei ist es zunächst wichtig, die richtige Denkweise

anzunehmen", fügt David Tappe hinzu. Als unabhängiger

Honorar-Finanzanlagenberater zeigt der Finanzexperte seinen Kunden, wie sie ihr

Geld sicher und gewinnbringend investieren können, um ihr Vermögen planbar und

nachhaltig aufzubauen. Darüber hinaus vermittelt er in seinem Buch "Wohin mit

meinem Geld?" ein solides Grundverständnis bei Finanz- und Investmentthemen. Das

Buch befasst sich unter anderem mit den 15 größten Denkfehlern über Finanzen und

Geldanlage. Fünf dieser Fehler hat David Tappe im Folgenden zusammengefasst.



Denkfehler 1: Das Thema Finanzen kann ich auch später noch angehen



In kaum einem anderen Land wird mit dem verfügbaren Geld so schlecht gearbeitet

wie in Deutschland. Das Gesamtvermögen der Deutschen belief sich im Jahr 2022

auf über sieben Billionen Euro, doch mehr als drei Billionen davon liegen auf

Girokonten, Tagesgeldkonten und Sparbüchern. Nach Abzug der Inflation

erwirtschaftet dieses Geld sicherlich keine Rendite.



Viele Menschen meiden das Thema Geld und Finanzen schlicht, weil sie glauben,

dass es genügt, wenn sie sich später damit befassen. Das ist allerdings ein

großer Fehler, denn der Vermögensaufbau will sorgfältig geplant und langfristig Seite 2 ► Seite 1 von 3



