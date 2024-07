Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotsmieten in den 15 größten

Städten Deutschlands von immowelt zeigt:



- Verschärfung in München: Angebotsmieten steigen binnen eines Jahres um 3,6

Prozent auf durchschnittlich 18,12 Euro pro Quadratmeter

- Auch Berlin mit Plus von 3,6 Prozent - Quadratmeter bei Neuvermietung kostet

inzwischen 13,03 Euro

- Spürbarer Preisschub in Stuttgart (+4,7 Prozent) und Hamburg (+4,6 Prozent) -

moderater Anstieg in Köln (+0,7 Prozent)

- Stärkste prozentuale Verteuerung in günstigeren Städten: Bremen (+6,3

Prozent), Essen (+5,5 Prozent) und Duisburg (+5,0 Prozent)



Die Situation am Mietmarkt wird vor allem in den teuersten Städten Deutschlands

immer angespannter. Doch auch in bislang preiswerten Städten ziehen die Mieten

weiter an. In der Spitze haben sich die Angebotsmieten in den 15 größten

deutschen Städten in den vergangenen 12 Monaten um gut 6 Prozent verteuert. Zu

diesem Ergebnis kommt eine Analyse von immowelt für die 15 deutschen Städte mit

mehr als 500.000 Einwohnern. Dafür wurden die durchschnittlichen Angebotsmieten

von auf immowelt.de angebotenen Bestandswohnungen (60 Quadratmeter, 2 Zimmer, 1.

und 2. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) zum 01.07.2023 und 2024 miteinander

verglichen.







großes Problem dar", sagt immowelt Geschäftsführer Piet Derriks. "In Zukunft

dürfte sich die Situation am Mietmarkt aufgrund der anhaltenden Flaute beim

Wohnungsneubau sogar noch verschärfen. Alle Vorzeichen sprechen für weitere

Mietpreisanstiege."



München: Angebotsmiete steigt auf über 18 Euro



Besonders schwierig ist die Lage für Wohnungssuchende in München. Obwohl die

bayerische Landeshauptstadt bereits das mit Abstand höchste Preisniveau unter

den deutschen Großstädten aufweist, haben sich die Angebotsmieten von

Bestandswohnungen in den vergangenen 12 Monaten weiter verteuert. Nach einem

Plus von 3,6 Prozent kostet der Quadratmeter bei Neuvermietung inzwischen 18,12

Euro - vor einem Jahr waren es noch 17,49 Euro. Für die fortgesetzten Anstiege

sorgt vor allem die ungebremst starke Nachfrage auf dem Münchner Mietmarkt.

Dabei spielt auch eine Rolle, dass der Wohnungskauf in der Isarmetropole

aufgrund des hohen Preisniveaus sowie der schwierigen Finanzierungsbedingungen

für viele Menschen nicht mehr leistbar ist. Das sorgt dafür, dass sich der

Bedarf an Mietwohnungen zusätzlich erhöht. Gleichzeitig besteht in der

bayerischen Landeshauptstadt jedoch ein massiver Wohnungsmangel, der durch den Seite 2 ► Seite 1 von 3



