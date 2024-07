NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies nach Bloomberg-Daten zu Flüssiggas (LNG)-Handelsströmen auf "Sector Perform" belassen. Der globale LNG-Handel sei im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten rückläufig gewesen und habe zum Vorjahr stagniert, schrieb Analyst Biraj Borkhataria. Er verwies dafür in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie zu globalen Öl- und Gasunternehmen auf geplante und ungeplante Ausfälle in verschiedenen LNG-Anlagen. Borkhataria aktualisierte daher seine Erwartungen für das zweite Quartal und rechnet damit, dass im restlichen Sommer das Wetter und damit die erwartete außergewöhnliche Hurrikan-Saison eine größere Rolle spielen werden. Mit Ausnahme von BP rechnet er für das abgelaufene Jahresviertel mit rückläufigen Volumina bei allen großen Unternehmen./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 17:37 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 64,86EUR auf Tradegate (03. Juli 2024, 11:21 Uhr) gehandelt.





